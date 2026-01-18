Πέραμα: Νυχτερινός εφιάλτης από φωτιά στα Καζάνια - 112, κλειστοί δρόμοι και ολονύχτια μάχη

Υπό έλεγχο κατάφερε να θέσει λίγο πριν τις πέντε το πρωί της Κυριακής την φωτιά στο Πέραμα η Πυροσβεστική, ενώ και η τροχαία απέδωσε τους δρόμους στην κυκλοφορία.

Η πυροσβεστική έθεσε αρχικά υπό μερικό έλεγχο την φωτιά, ενώ τα ξημερώματα της Κυριακής δεν υπήρχε φλόγα. Στην κατάσβεση συμμετείχαν τουλάχιστον εννέα οχήματα της Πυροσβεστικής και 25 πυροσβέστες.

Διαρροή καυσίμων σε σωλήνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά πιθανότατα να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμου σε σωλήνες και σημείο με εύφλεκτη ύλη, γεγονός που οδήγησε στην εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Αυτή η εκδοχή προέρχεται από τις πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια, αν και οι έρευνες συνεχίζονται για να διασαφηνιστούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες έναρξης.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε πάνω από τον Όρμο Κερατσινίου, στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση λόγω της μικρής απόστασης από δεξαμενές πετρελαιοειδών.

Ξέσπασε λίγο πριν τις 12

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα έγινε αντιληπτή η φωτιά στο Πέραμα, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, στο Newsbomb. Όπως λέει, το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις «δώδεκα παρά», ενώ εκτιμά ότι η φωτιά είχε αρχίσει νωρίτερα χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτή.

Την ίδια ώρα, η εικόνα στην περιοχή ήταν αποπνικτική. «Είχε πολύ καπνό, δεν έβλεπες τίποτα», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο καπνός ήταν πυκνός και μαύρος, καλύπτοντας πλήρως την ορατότητα ακόμη και προς το Κερατσίνι. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν επρόκειτο για λευκό καπνό αλλά για «πάρα πολύ μαύρο».

Κίνδυνος για εγκαταστάσεις και σωληνώσεις

Ο κάτοικος σημειώνει ότι στο σημείο υπάρχουν καζάνια που, όπως λέγεται στην περιοχή, ανήκαν παλαιότερα στη Shell και σήμερα έχουν περάσει σε άλλον ιδιοκτήτη. Κάνει ειδική αναφορά στις σωληνώσεις κάτω από τις εγκαταστάσεις, λέγοντας ότι είναι ακάλυπτες και περνούν ακριβώς από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, μεταφέροντας υλικά προς φόρτωση και εκφόρτωση.

Αποκλεισμός και διακοπή ρεύματος

Σύμφωνα με τη μαρτυρία από το Πέραμα, η αστυνομία απέκλεισε πλήρως την περιοχή γύρω από το σημείο. Οι δρόμοι έχουν κλείσει, γεγονός που εξηγεί και την παρουσία πολλών οχημάτων πιο πάνω από το συμβάν. Όπως αναφέρει ο κάτοικος, καταγράφηκε και διακοπή ρεύματος, όχι όμως σε όλο το Πέραμα, αλλά μόνο στη συγκεκριμένη γειτονιά κοντά στο σημείο της φωτιάς.

Νωρίτερα πάντως, για προληπτικούς λόγους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και κατοίκων και να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης.

Μήνυμα του 112

Λίγο μετά τις 02:15 τα ξημερώματα της 18ης Ιανουαρίου 2026, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε κατοίκους της περιοχής Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Στο μήνυμα γινόταν λόγος για καπνούς λόγω πυρκαγιάς πλησίον δεξαμενών υγρών καυσίμων, με σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

