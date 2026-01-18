Πέραμα: Υπό έλεγχο η φωτιά - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους

Υπό έλεγχο κατάφερε να θέσει λίγο πριν τις πέντε την φωτιά στο Πέραμα η Πυροσβεστική, ενώ και η τροχαία αποδίδει τους δρόμους στην κυκλοφορία.

Η πυροσβεστική έθεσε αρχικά υπό μερικό έλεγχο την φωτιά, ενώ τα ξημερώματα της Κυριακής δεν υπήρχε φλόγα.





Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά πιθανότατα να προκλήθηκε από διαρροή καυσίμου σε σωλήνες και σημείο με εύφλεκτη ύλη, γεγονός που οδήγησε στην εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Αυτή η εκδοχή προέρχεται από τις πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια, αν και οι έρευνες συνεχίζονται για να διασαφηνιστούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες έναρξης.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε πάνω από τον Όρμο Κερατσινίου, στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση λόγω της μικρής απόστασης από δεξαμενές πετρελαιοειδών.

Νωρίτερα πάντως, για προληπτικούς λόγους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και κατοίκων και να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης.

Μήνυμα του 112

Λίγο μετά τις 02:15 τα ξημερώματα της 18ης Ιανουαρίου 2026, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε κατοίκους της περιοχής Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Στο μήνυμα γινόταν λόγος για καπνούς λόγω πυρκαγιάς πλησίον δεξαμενών υγρών καυσίμων, με σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

