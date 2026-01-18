Φωτιά στο Πέραμα: 112 για τους καπνούς - Συνεχίζεται η «μάχη» της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Καζάνια, στο Πέραμα.

Η φωτιά ξέσπασε πάνω από τον Όρμο Κερατσινίου, στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση λόγω της μικρής απόστασης από δεξαμενές πετρελαιοειδών.

Την ίδια ώρα, για προληπτικούς λόγους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και κατοίκων και να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης.

Πού γίνονται εκτροπές

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, εκτροπές κυκλοφορίας εφαρμόζονται στη λεωφόρο Δημοκρατίας, καθώς και στα σημεία συμβολής των οδών Τριπόλεως και Ηλείας και Τριπόλεως και Μαρίας Κιουρί. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Μήνυμα του 112

Λίγο μετά τις 02:15 τα ξημερώματα της 18ης Ιανουαρίου 2026, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε κατοίκους της περιοχής Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Στο μήνυμα γίνεται λόγος για καπνούς λόγω πυρκαγιάς πλησίον δεξαμενών υγρών καυσίμων, με σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

