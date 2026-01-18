Μαρτυρία από το Πέραμα για τη φωτιά: Πυκνός μαύρος καπνός και αποκλεισμός της περιοχής

Κάτοικος περιγράφει πότε ξέσπασε η φωτιά, την ένταση του καπνού και τα μέτρα αποκλεισμού γύρω από τις εγκαταστάσεις στο Πέραμα, τα ξημερώματα της 18ης Ιανουαρίου

Newsbomb

Μαρτυρία από το Πέραμα για τη φωτιά: Πυκνός μαύρος καπνός και αποκλεισμός της περιοχής

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα

Χάρης Γκίκας - Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα έγινε αντιληπτή η φωτιά στο Πέραμα, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, στο Newsbomb. Όπως λέει, το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις «δώδεκα παρά», ενώ εκτιμά ότι η φωτιά είχε αρχίσει νωρίτερα χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτή.

Την ίδια ώρα, η εικόνα στην περιοχή ήταν αποπνικτική. «Είχε πολύ καπνό, δεν έβλεπες τίποτα», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο καπνός ήταν πυκνός και μαύρος, καλύπτοντας πλήρως την ορατότητα ακόμη και προς το Κερατσίνι. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν επρόκειτο για λευκό καπνό αλλά για «πάρα πολύ μαύρο».

Κίνδυνος για εγκαταστάσεις και σωληνώσεις

Ο κάτοικος σημειώνει ότι στο σημείο υπάρχουν καζάνια που, όπως λέγεται στην περιοχή, ανήκαν παλαιότερα στη Shell και σήμερα έχουν περάσει σε άλλον ιδιοκτήτη. Κάνει ειδική αναφορά στις σωληνώσεις κάτω από τις εγκαταστάσεις, λέγοντας ότι είναι ακάλυπτες και περνούν ακριβώς από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, μεταφέροντας υλικά προς φόρτωση και εκφόρτωση.

Αποκλεισμός και διακοπή ρεύματος

Σύμφωνα με τη μαρτυρία από το Πέραμα, η αστυνομία απέκλεισε πλήρως την περιοχή γύρω από το σημείο. Οι δρόμοι έχουν κλείσει, γεγονός που εξηγεί και την παρουσία πολλών οχημάτων πιο πάνω από το συμβάν. Όπως αναφέρει ο κάτοικος, καταγράφηκε και διακοπή ρεύματος, όχι όμως σε όλο το Πέραμα, αλλά μόνο στη συγκεκριμένη γειτονιά κοντά στο σημείο της φωτιάς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:33ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στο Πέραμα: 112 για τους καπνούς - Συνεχίζεται η «μάχη» της Πυροσβεστικής - Εκτροπές κυκλοφορίας στους δρόμους

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Πέντε τόνοι ναρκωτικών σε πλοίο που εξόκειλε μετά από καταδίωξη

01:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία από το Πέραμα για τη φωτιά: Πυκνός μαύρος καπνός και αποκλεισμός της περιοχής

01:23ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Οι δασμοί Τραμπ στην ΕΕ «παίζουν το παιχνίδι» Κίνας και Ρωσίας

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Γουατεμάλα: Εξεγέρσεις σε φυλακές και συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ο στρατός κατέλαβε στρατιωτικό αεροδρόμιο από τους Κούρδους

00:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - Ποιοι δρόμοι έκλεισαν - Έκκληση για ψυχραιμία από το Δήμαρχο: «Κλείστε τα παραθυρά σας» - βίντεο

23:58ΕΛΛΑΔΑ

ΕΕ: Έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή νέων δασμών λόγω Γροιλανδίας

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ατύχημα στο λιμάνι για 47χρονο οδηγό φορτηγού - Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε και επίσημα το Πατρινό Καρναβάλι – Η εντυπωσιακή τελετή έναρξης

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με το τροχαίο του γιου του Καντίροφ - «Σιγή ασυρμάτου» από τσετσενικά και ρωσικά ΜΜΕ

23:14ΚΟΣΜΟΣ

FBI: Συνέλαβε έναν από τους «10 πιο καταζητούμενους» φυγάδες, 9 χρόνια μετά τη δολοφονία

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Επεισοδιακή καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες τη νύχτα - Συνελήφθη 26χρονος διακινητής

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Σκαλάνι Ηρακλείου: Αιφνίδιος θάνατος 59χρονου

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πιο αποτελεσματική πεντάδα σύμφωνα με τη στατιστική

22:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε στέκι παράνομου τζόγου – Κατασχέθηκαν 21 υπολογιστές, 2 συλλήψεις

22:33ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν έφυγαν από τη Γαλλία» - Άφαντα τα κλοπιμαία από το Λούβρο παρά τις συλλήψεις

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Εκοιμήθη ο Αρχιμανδρίτης Παγκράτιος Βαγιάτης

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να δώσει λύσεις» - Ολόκληρη η συνέντευξή της

22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι - Πέφτει και άλλο η θερμοκρασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - Ποιοι δρόμοι έκλεισαν - Έκκληση για ψυχραιμία από το Δήμαρχο: «Κλείστε τα παραθυρά σας» - βίντεο

01:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία από το Πέραμα για τη φωτιά: Πυκνός μαύρος καπνός και αποκλεισμός της περιοχής

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

02:33ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στο Πέραμα: 112 για τους καπνούς - Συνεχίζεται η «μάχη» της Πυροσβεστικής - Εκτροπές κυκλοφορίας στους δρόμους

22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι - Πέφτει και άλλο η θερμοκρασία

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

15:24ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας στο Newsbomb: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο χιονιάς - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Εξετάζεται ερωτική αντιζηλία ως κίνητρο του δράστη

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πιο αποτελεσματική πεντάδα σύμφωνα με τη στατιστική

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Το «αντίο» της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Φωτογραφίες και βίντεο

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η Λουίζ, η μόνη υπάλληλος που σώθηκε - «Βλέπω συνεχώς τα πρόσωπα των νεκρών, τη μυρωδιά...»

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στην Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο 2 γυναίκες, κάηκε αυτοκίνητο

09:59ΕΛΛΑΔΑ

«Η Λόρα είναι στην Αθήνα», λέει γείτονας - Ο λόγος που δεν ταξιδεύουν οι γονείς της στην πρωτεύουσα

15:14ΚΟΣΜΟΣ

«Η σαυρο-οικογένεια»: Από κοινωνικά στιγματισμένοι στο επίκεντρο παγκόσμιας ευαισθητοποίησης

22:33ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν έφυγαν από τη Γαλλία» - Άφαντα τα κλοπιμαία από το Λούβρο παρά τις συλλήψεις

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο… βούλιαξε τους Τούρκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

11:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κερδίστε προσκλήσεις για «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», μια θεατρική εμπειρία μνήμης και συνείδησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ