Μαρτυρία από το Πέραμα για τη φωτιά: Πυκνός μαύρος καπνός και αποκλεισμός της περιοχής

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα έγινε αντιληπτή η φωτιά στο Πέραμα, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, στο Newsbomb. Όπως λέει, το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις «δώδεκα παρά», ενώ εκτιμά ότι η φωτιά είχε αρχίσει νωρίτερα χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτή.

Την ίδια ώρα, η εικόνα στην περιοχή ήταν αποπνικτική. «Είχε πολύ καπνό, δεν έβλεπες τίποτα», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο καπνός ήταν πυκνός και μαύρος, καλύπτοντας πλήρως την ορατότητα ακόμη και προς το Κερατσίνι. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν επρόκειτο για λευκό καπνό αλλά για «πάρα πολύ μαύρο».

Κίνδυνος για εγκαταστάσεις και σωληνώσεις

Ο κάτοικος σημειώνει ότι στο σημείο υπάρχουν καζάνια που, όπως λέγεται στην περιοχή, ανήκαν παλαιότερα στη Shell και σήμερα έχουν περάσει σε άλλον ιδιοκτήτη. Κάνει ειδική αναφορά στις σωληνώσεις κάτω από τις εγκαταστάσεις, λέγοντας ότι είναι ακάλυπτες και περνούν ακριβώς από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, μεταφέροντας υλικά προς φόρτωση και εκφόρτωση.

Αποκλεισμός και διακοπή ρεύματος

Σύμφωνα με τη μαρτυρία από το Πέραμα, η αστυνομία απέκλεισε πλήρως την περιοχή γύρω από το σημείο. Οι δρόμοι έχουν κλείσει, γεγονός που εξηγεί και την παρουσία πολλών οχημάτων πιο πάνω από το συμβάν. Όπως αναφέρει ο κάτοικος, καταγράφηκε και διακοπή ρεύματος, όχι όμως σε όλο το Πέραμα, αλλά μόνο στη συγκεκριμένη γειτονιά κοντά στο σημείο της φωτιάς.

