Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - Ποιοι δρόμοι έκλεισαν - βίντεο

Φωτιά έχει ξεσπάσει κοντά στα καζάνια στην λεωφόρο Δημοκρατίας στο Πέραμα.

Στην περιοχή σπεύδουν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η φωτιά έχει περάσει, σύμφωναμε πληροφορίες του newsbomb και στην υπόγεια σήραγγα των τρένων

Η κυκλοφορία των οχημάτων ρυθμίζεται εκτάκτως για λόγους ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, οι εκτροπές κυκλοφορίας εφαρμόζονται στα ακόλουθα σημεία:

στη λεωφόρο Δημοκρατίας και Μητροπούλου,

στη λεωφόρο Δημοκρατίας και Ελπίδος,

στη λεωφόρο Δημοκρατίας και Μαρίας Κιουρί,

καθώς και στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Καστοριάς.

Την ίδια ώρα, οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς οι εκτροπές κυκλοφορίας στο Πέραμα θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι συνθήκες στην περιοχή.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής έχουν κλεισει και άλλοι δρόμοι

Τριπόλεως και Ηλείας

και Τριπόλεως και Μαρίας Κιουρί

Παράλληλα έχει διακοπεί και η μεταφορά με φέρι-μποτ στη Σαλαμίνα σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Λαγουδάκο

Έκκληση για ψυχραιμία από το Δήμαρχο

Από πλευράς του ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος, με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλεί τους κατοίκους να μείνουν standby και να μην βγαίνουν στους δρόμους, λέγοντας ότι δεν υπάρχει σήμα εκκένωσης. Ζητά δε να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί για να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα.

Διαβάστε επίσης