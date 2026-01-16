Φωτιά τώρα σε επιχείρηση στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου
Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε επιχείρηση στην Βιομηχανική Περιοχή.
Σύμφωνα με το Creta24 αναφέρουν πως η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται πλησίον του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα σε επιχείρηση στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου
19:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο Θανάσης Βαγιάτας, δημιουργός του ουζερί «Βομβίδια»
19:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Υπέγραψε ο Αντίνο, έρχεται άμεσα στην Ελλάδα!
18:59 ∙ LIFESTYLE
MasterChef: Η μεγάλη πρεμιέρα και όλες οι αλλαγές του 10ου κύκλου
17:09 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ