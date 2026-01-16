Φωτιά τώρα σε επιχείρηση στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φωτιά τώρα σε επιχείρηση στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε επιχείρηση στην Βιομηχανική Περιοχή.

Σύμφωνα με το Creta24 αναφέρουν πως η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται πλησίον του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.

fotia-epixeirisi-vipe2.jpg

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:01ΚΟΣΜΟΣ

Γενέθλια Μελόνι: Η έκπληξη και το δώρο της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας - Βίντεο

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Ισόβια στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον 58χρονο σύντροφό της

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 70χρονου στο Ηράκλειο

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Δεν θα πάει στο Μαξίμου ο Ανεστίδης - Θα αντικατασταθεί από τον Σέφη

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε επιχείρηση στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά» - Το βίντεο από την επίσκεψη στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι με κλεμμένες μηχανές έπειτα από καταδίωξη

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

19:30WHAT THE FACT

Αρχαίο λυκάκι έφαγε τριχωτό ρινόκερο - Τα υπολείμματα στο στομάχι του αποκάλυψαν κάτι πρωτόγνωρο

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Τελειώνει» οριστικά τον Άντριου από το Στέμμα - Τα πιθανά μέρη της «χρυσής εξορίας»

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Θανάσης Βαγιάτας, δημιουργός του ουζερί «Βομβίδια»

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Αυξάνει την τιμή του εισιτηρίου για τους μη Ευρωπαίους

19:11LIFESTYLE

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στέλνει μήνυμα για τους στόχους της νέας χρόνιας δίνοντας μάχη με τον καρκίνο

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Με μηνύσεις απειλεί ο Ανεστίδης μετά τις χυδαίες δηλώσεις κατά του πρωθυπουργού

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε ο Αντίνο, έρχεται άμεσα στην Ελλάδα!

18:59LIFESTYLE

MasterChef: Η μεγάλη πρεμιέρα και όλες οι αλλαγές του 10ου κύκλου

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Έκανα χιούμορ» - Τι απαντά για τις αντιδράσεις στην δήλωσή του ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνοτουρκικά: Ποιες ημερομηνίες κυκλώνουν Αθήνα και Άγκυρα για συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

18:54LIFESTYLE

Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ένας άνθρωπος δραστήριος, ακούραστος, αγωνίστηκε σκληρά», δήλωσε ο γιος της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Έκανα χιούμορ» - Τι απαντά για τις αντιδράσεις στην δήλωσή του ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας

15:12ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να πεθάνω»: Κραυγή αγωνίας από τον άνθρωπο που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

17:45ΕΛΛΑΔΑ

«Την κούρεψε ο πατέρας της γιατί ζήτησε να πάει κομμωτήριο», λέει φίλη της 16χρονης Λόρα

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Με μηνύσεις απειλεί ο Ανεστίδης μετά τις χυδαίες δηλώσεις κατά του πρωθυπουργού

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα»: Τα λόγια του δικηγόρου από την Κεφαλονιά πριν μπει στην εντατική - Στον Παναμά η σορός της συζύγου του

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Καρατόμηση» Νίνας Κασιμάτη από μέλος του Συμβούλιου της Ευρώπης

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Δεν θα πάει στο Μαξίμου ο Ανεστίδης - Θα αντικατασταθεί από τον Σέφη

18:54LIFESTYLE

Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ένας άνθρωπος δραστήριος, ακούραστος, αγωνίστηκε σκληρά», δήλωσε ο γιος της

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στον Ράμα από το Newsbomb: «Έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα με την Ελλάδα σοβαρό...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ