Υψηλή διάκριση για την Ελλάδα σε πανευρωπαϊκό ιατρικό συνέδριο

Έλληνες ερευνητές βραβεύθηκαν στο 18ο Πανευρωπαϊκό Ιατρικό Συνέδριο της EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, για μελέτη τους στον τομέα της Φυσικοθεραπείας.