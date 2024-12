Μπορείτε να καθαρίσετε τους προβολείς με WD-40;

Οι προβολείς με ομίχλη είναι ένα κοινό πρόβλημα που προκαλείται από την οξείδωση, τη βρωμιά του δρόμου και την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. Με απλά λόγια, συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει. Εάν αναζητάτε έναν γρήγορο τρόπο για να επαναφέρετε τη λάμψη στους φακούς των προβολέων σας, το WD-40 συχνά διαφημίζεται ως η τέλεια λύση. Αν και μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση των θολό προβολέων, δεν είναι απαραίτητα η πιο αποτελεσματική λύση ή η πιο διαρκής λύση.

Πώς λειτουργεί το WD-40 στους προβολείς;

Το WD-40 Multi-Use Product είναι ένα σπρέι που εκτοπίζει το νερό με λιπαντικές και καθαριστικές ιδιότητες. Όταν εφαρμόζεται σε συννεφιασμένους, ομιχλώδεις προβολείς, προσθέτει ένα προσωρινό στρώμα λαδιού που κάνει τους μουντούς προβολείς να φαίνονται καθαροί και λαμπεροί. Αυτό συμβαίνει επειδή το λάδι γεμίζει μικροσκοπικές γρατσουνιές και καλύπτει τη θαμπάδα που προκαλείται από την οξείδωση των προβολέων.

Θέλετε να το δοκιμάσετε; Δείτε πώς:

Καθαρίστε τους βρώμικους προβολείς σας με σαπουνόνερο. Είναι σημαντικό να αφαιρείτε τη βρωμιά και τα υπολείμματα.

Ψεκάστε μια μικρή ποσότητα WD-40 απευθείας στον φακό του προβολέα ή (κατά προτίμηση) σε ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Τρίψτε απαλά ολόκληρο τον προβολέα με κυκλικές κινήσεις μέχρι να φύγει η θολότητα του προβολέα.

Σκουπίστε τα υπολείμματα με ένα καθαρό πανί και γυαλίστε τους προβολείς.

Φαίνεται υπέροχο, σωστά; Ενώ τα αποτελέσματα μπορεί να είναι εντυπωσιακά, το αποτέλεσμα δεν διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το λάδι τελικά φθείρεται, αφήνοντας τους προβολείς με τα ίδια υπολείμματα ομίχλης όπως πριν.

Εφαρμογή θεραπείας στους προβολείς για να διατηρούνται καθαροί.

Είναι το WD-40 μια μόνιμη λύση;

Το προϊόν πολλαπλών χρήσεων WD-40 είναι περισσότερο μια προσωρινή λύση παρά μια μόνιμη λύση για τους προβολείς με ομίχλη. Το κύριο πλεονέκτημά του είναι ότι είναι μια γρήγορη, φθηνή εναλλακτική και ευρέως διαθέσιμη. Αλλά αν ψάχνετε για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, υπολείπεται. Να γιατί:

Δεν αφαιρεί την οξείδωση: Το WD-40 στην πραγματικότητα δεν αφαιρεί την υποκείμενη οξείδωση. μόνο το κρύβει. Για μια διαρκή διόρθωση, θα χρειαστεί να αφαιρέσετε φυσικά το οξειδωμένο στρώμα χρησιμοποιώντας πιο λειαντικά καθαριστικά ή μια πιο επιθετική μέθοδο, όπως υγρό τρίψιμο ή γυάλισμα.

Χωρίς επίστρωση UV: Μία από τις μεγαλύτερες αιτίες ομίχλης των προβολέων είναι η ζημιά από την υπεριώδη ακτινοβολία και το WD-40 δεν προσφέρει προστατευτική επίστρωση έναντι αυτής. Χωρίς στεγανωτικό που εμποδίζει την υπεριώδη ακτινοβολία, ο φακός των προβολέων σας θα συνεχίσει να υποβαθμίζεται με την πάροδο του χρόνου.

Μπορεί να προσελκύσει τη βρωμιά: Τα υπολείμματα λιπαρότητας που αφήνει πίσω του το WD-40 μπορεί να προσελκύσει σκόνη και βρωμιά, κάνοντας τους προβολείς σας να φαίνονται χειρότεροι μακροπρόθεσμα.

Όχι WD-40; Δοκιμάστε αυτό αντί

Οδοντόκρεμα: Η ανάμειξη μάρκες οδοντόκρεμας που είναι ήπια λειαντική με μαγειρική σόδα μπορεί να καθαρίσει την οξείδωση με λίγο λίπος αγκώνων. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.

Κιτ αποκατάστασης προβολέων: Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν γυαλόχαρτο ή λειαντικά φύλλα, γυαλιστικές ενώσεις και στεγανωτικά UV για επαγγελματικά αποτελέσματα.

Μαγειρική σόδα και ξύδι: Αυτό το μείγμα DIY δημιουργεί ένα απαλό τρίψιμο για να αντιμετωπίσει τη βρωμιά και να καθαρίσει τους προβολείς σας από την οξείδωση, αν και τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα.

Τρίψιμο και γυάλισμα: Για προβολείς με έντονη ομίχλη, μια διαδικασία λείανσης με λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο που ακολουθείται από γυάλισμα με πανί από μικροΐνες μπορεί να αποκαταστήσει τη διαύγεια και τη λάμψη.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Πιθανώς η καλύτερη λύση για να ανακτήσετε την αρχική λάμψη των πλαστικών προβολέων σας είναι να τα μεταφέρετε σε επαγγελματικό κατάστημα λεπτομερειών και να τους αφήσετε να κάνουν την αποκατάσταση των προβολέων.

Συννεφιασμένοι προβολείς σε ένα ασημί αυτοκίνητο.

Συννεφιασμένοι προβολείς σε ένα ασημί αυτοκίνητο. Όταν οι προβολείς σας ομιχλώνουν, πόσο καλά μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν τη νύχτα;

Μπορεί το WD-40 να βλάψει τους προβολείς μου;

Όχι, το WD-40 δεν θα καταστρέψει τους προβολείς σας αν χρησιμοποιηθεί με φειδώ, αλλά δεν θα σας προσφέρει επίσης πεντακάθαρους προβολείς. Τα λιπαρά του υπολείμματα μπορούν να προσελκύσουν σκόνη και βρωμιά εάν δεν σκουπιστούν σωστά. Η υπερβολική χρήση του χωρίς να καθαρίσετε το υπερβολικό προϊόν από ολόκληρη την επιφάνεια μπορεί επίσης να αφήσει μια λιπαρή μεμβράνη που μπορεί να μειώσει την ορατότητα.

Πόσο διαρκεί το εφέ WD-40 στους προβολείς;

Η ευκρίνεια που παρέχεται από το ξεθάμπωμα των προβολέων με το WD-40 διαρκεί συνήθως από μερικές ημέρες έως μερικές εβδομάδες, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Η βροχή, η σκόνη και τα τακτικά πλυντήρια αυτοκινήτων μπορούν να φθείρουν το λάδι, απαιτώντας εκ νέου εφαρμογή για το ίδιο αποτέλεσμα.