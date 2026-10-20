Η νέα Mercedes-AMG GT SUV είναι πανίσχυρη και ταχύτατη… και στη φόρτιση!

Το νέο GT SUV δεν βασίζεται σε κάποιο υπάρχον SUV της Mercedes-Benz, αλλά στην πλατφόρμα AMG.EA, αποτελώντας το δεύτερο μοντέλο παραγωγής που τη χρησιμοποιεί μετά την ηλεκτρική GT 4θυρη Coupé.

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