Η νέα Mercedes-AMG GT SUV είναι πανίσχυρη και ταχύτατη… και στη φόρτιση!

Η Mercedes-AMG αποκτά το πρώτο μεγάλο ηλεκτρικό SUV που έχει εξελιχθεί εξ ολοκλήρου στο Affalterbach.

Newsroom

Η νέα Mercedes-AMG GT SUV είναι πανίσχυρη και ταχύτατη… και στη φόρτιση!
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το νέο GT SUV δεν βασίζεται σε κάποιο υπάρχον SUV της Mercedes-Benz, αλλά στην πλατφόρμα AMG.EA, αποτελώντας το δεύτερο μοντέλο παραγωγής που τη χρησιμοποιεί μετά την ηλεκτρική GT 4θυρη Coupé.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αθώος ο πατήρ Αντώνιος για τη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στα Ιωάννινα - «Αποκαταστάθηκε η αλήθεια»

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Associated Press: Από την Γαλλία στην Αλβανία - Γιατί η Ευρώπη φλέγεται από άκρη σε άκρη

10:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Voucher για smartphone: Έρχεται ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ για αγορά

10:04WHAT THE FACT

Γιατί τα πληκτρολόγια ξεκινούν με QWERTY και όχι με ABCD: Η μηχανική βλάβη που καθιέρωσε το σύστημα

10:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 - Νωρίτερα τα χρήματα στα ΑΤΜ

10:00ΥΓΕΙΑ

Νέο εργαλείο ΑΙ προβλέπει την πιθανότητα επιβίωσης από καρκίνο μέσω μιας απλής selfie - Έρευνα

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε πάρκο - Σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πλησιάζει η ημέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στις φλόγες το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ: Κατέρρευσε το καμπαναριό του 19ου αιώνα

09:47LIFESTYLE

Αντώνης Αντωνίου: «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να γνωρίσω τη γυναίκα μου νωρίτερα»

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τον θάνατο της διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης - Ζητούν αντικεραυνική προστασία

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes-AMG GT SUV είναι πανίσχυρη και ταχύτατη… και στη φόρτιση!

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Σαχάρα Ρέι: Υπερβολική δόση φαιντανύλης φέρεται να προκάλεσε τον θάνατό της - «Ήταν μια απίστευτα παθιασμένη και ευγενική γυναίκα»

09:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες»: 40χρονος σκότωσε την σύντροφό του μπροστά στην 5χρονη κόρη του - Δείτε βίντεο από την στιγμή της σύλληψής του

09:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Έρχονται αλλαγές από το 2027 - Τι πρέπει να περιέχει

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για οσμή αερίου στα Εξάρχεια: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

09:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Πρόσθετος φόρος 22% για όσους δεν καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους

09:07TRAVEL

Τέσσερις εναλλακτικές λίμνες για μια μαγευτική φθινοπωρινή απόδραση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Από το βράδυ στήνουν σκηνές οι φοιτητές στο Σύνταγμα

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τον θάνατο της διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης - Ζητούν αντικεραυνική προστασία

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

09:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Πρόσθετος φόρος 22% για όσους δεν καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους

09:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες»: 40χρονος σκότωσε την σύντροφό του μπροστά στην 5χρονη κόρη του - Δείτε βίντεο από την στιγμή της σύλληψής του

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ταραχές στη Γαλλία: Ποιος είναι ο Πιέρ που έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στις λεηλασίες - Βίντεο

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση - Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στις φλόγες το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ: Κατέρρευσε το καμπαναριό του 19ου αιώνα

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία που πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι απεργούν - Πού θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε πάρκο - Σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

09:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Έρχονται αλλαγές από το 2027 - Τι πρέπει να περιέχει

06:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Δοκιμασία στο Έτιχαντ κόντρα σε πληγωμένο μεγαθήριο - Η ώρα και το κανάλι

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Διαρροή φυσικού αερίου σε οικία - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Μπλοκαρισμένος ο Κηφισός λόγω ατυχήματος - Τροχαία και στην Αττική οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ