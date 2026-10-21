Έχεις 50.000 ευρώ; Μπορείς να προ-παραγγείλεις το Tesla Roadster και στην Ελλάδα!
Το νέο Tesla Roadster μπορεί να αργεί ακόμα να φτάσει στην παραγωγή παραμένει όμως οι ενδιαφερόμενοι στην Ελλάδα μπορούν ήδη να εξασφαλίσουν μια θέση στη λίστα αναμονής.
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Η κράτηση, πάντως, δεν συνοδεύεται από δέσμευση της εταιρείας για την ημερομηνία παράδοσης, ούτε εγγυάται ότι η αγορά θα ολοκληρωθεί.
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