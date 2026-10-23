Ford Driving Experience: Στην πίστα με τα Mustang Dark Horse, Mach-E Rally και Ranger Raptor
Από την άσφαλτο της πίστας μέχρι τις χωμάτινες διαδρομές, η Ford Motor Ελλάς μάς έδωσε την ευκαιρία να βρεθούμε ξανά πίσω από το τιμόνι τριών από τα πιο ιδιαίτερα μοντέλα της, με διαφορετική φιλοσοφία αλλά κοινό παρονομαστή την οδηγική απόλαυση.
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Ωραία τα νούμερα που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές για τα αυτοκίνητά τους, αλλά η πραγματική εμπειρία βρίσκεται πίσω από το τιμόνι. Και όταν έχεις στη διάθεσή σου μια πίστα και μια χωμάτινη διαδρομή, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα.
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