Τα KGM Musso, Musso Grand και Musso EV στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν

Η γκάμα περιλαμβάνει δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις, με διαφορετικές δυνατότητες μεταφοράς και τιμές που τοποθετούν τα κορεατικά μοντέλα χαμηλότερα από τα Toyota Hilux και Isuzu D-Max.

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