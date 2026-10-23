Τα KGM Musso, Musso Grand και Musso EV στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν
Η KGM διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά των pick-up με τα πετρελαιοκίνητα Musso και Musso Grand, αλλά και το αμιγώς ηλεκτρικό Musso EV.
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Η γκάμα περιλαμβάνει δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις, με διαφορετικές δυνατότητες μεταφοράς και τιμές που τοποθετούν τα κορεατικά μοντέλα χαμηλότερα από τα Toyota Hilux και Isuzu D-Max.
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