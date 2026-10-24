Ferrari F50: Με μόλις 171 χιλιόμετρα στο κοντέρ θα ξεπεράσει τα 20 εκατoμμύρια δολάρια!

Μια Ferrari F50 του… κουτιού δημοπορατείται στις 31 Οκτωβρίου και ίσως πετύχει νέο ρεκόρ.

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Ferrari F50: Με μόλις 171 χιλιόμετρα στο κοντέρ θα ξεπεράσει τα 20 εκατoμμύρια δολάρια!
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Του Γιάννη Σκουφή

Μια από τις πιο καλοδιατηρημένες Ferrari F50 που υπάρχουν ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κατασκευή της. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει διανύσει μόλις 171 χιλιόμετρα από το 1997 και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά εκθέματα της δημοπρασίας της Broad Arrow Auctions στις 31 Οκτωβρίου.

Η Ferrari κατασκεύασε συνολικά 349 F50 από το 1995 έως το 1997, με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο να φέρει αριθμό παραγωγής 334 και πλαισίου 107165. Παραδόθηκε καινούργιο στη Μεγάλη Βρετανία και έκτοτε παρέμεινε ουσιαστικά ακίνητο, διατηρώντας την αρχική του κατάσταση.

Το αμάξωμα είναι βαμμένο στο χαρακτηριστικό Rosso Corsa, ενώ το εσωτερικό συνδυάζει μαύρες επενδύσεις Nero με κόκκινες λεπτομέρειες. Μαζί του διατίθενται η αφαιρούμενη σκληρή οροφή, το αυθεντικό σετ αποσκευών Schedoni, τα εργοστασιακά εργαλεία και τα υπόλοιπα αρχικά αξεσουάρ.

Κάτω από το κάλυμμα βρίσκεται ο ατμοσφαιρικός V12 των 4.700 κυβικών, με τεχνολογία που προέρχεται από τη Formula 1. Η F50 παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά hypercars της δεκαετίας του 1990, με χειροκίνητο κιβώτιο και χωρίς τις ηλεκτρονικές παρεμβάσεις των σύγχρονων μοντέλων.

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Οι τιμές της έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Το 2024, οι περισσότερες F50 άλλαζαν χέρια έναντι 4 έως 5 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ τον περασμένο Αύγουστο μια κίτρινη F50 σημείωσε ρεκόρ δημοπρασίας στα 14,575 εκατομμύρια δολάρια.

Εάν η συγκεκριμένη Ferrari ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια δολάρια, θα καταρρίψει το προηγούμενο ρεκόρ και θα επιβεβαιώσει τη θέση της F50 ανάμεσα στα πιο ακριβά συλλεκτικά hypercars του κόσμου.

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