Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τις θέσεις εργασίας των σχεδιαστών αυτοκινήτων

Του Γιάννη Σκουφή

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στα σχεδιαστικά τμήματα των αυτοκινητοβιομηχανιών. Και παρότι προσφέρει σημαντικές δυνατότητες, αρχίζει να δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτά.

Ο Karl Neuhold, επικεφαλής εξωτερικής σχεδίασης της Skoda, δεν κρύβει τον εντυπωσιασμό του από τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας, ούτε όμως και τον προβληματισμό του.

Σε συνέντευξή του στο ολλανδικό Autoweek, ο Neuhold αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή του δουλειά.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είμαι σοκαρισμένος με το πόσο καλή είναι. Από ένα απλό σκίτσο μπορείς να έχεις μέσα σε δευτερόλεπτα διαφορετικές εκδοχές, καλύτερες από αυτές που θα μπορούσες να δημιουργήσεις μόνος σου».

01 02 02 02 Πηγή: IvoHercik.com

Πράγματι, τα σύγχρονα προγράμματα μπορούν να μετατρέψουν ένα πρόχειρο σχέδιο σε φωτορεαλιστική απεικόνιση, με σωστές αντανακλάσεις, φωτισμό και λεπτομέρειες. Μια διαδικασία που παλαιότερα απαιτούσε αρκετές ώρες δουλειάς ολοκληρώνεται πλέον σε ελάχιστο χρόνο.

Αυτή η ταχύτητα, ωστόσο, έχει και την άλλη πλευρά της. Σύμφωνα με τον Neuhold, τα σχεδιαστικά τμήματα ενδέχεται στο μέλλον να χρειάζονται λιγότερους εργαζομένους για την ίδια δουλειά, κάτι που θα δυσκολέψει ιδιαίτερα τους νέους σχεδιαστές να μπουν στον χώρο.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η γνώση των εργαλείων AI αποτελεί πλέον απαραίτητο προσόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παραδοσιακό σκίτσο χάνει την αξία του. Αντίθετα, συμβουλεύει τους νέους υποψηφίους να παρουσιάζουν και χειροποίητα σχέδια, ώστε να αποδεικνύουν τη δημιουργικότητα και τις πραγματικές τους ικανότητες.

Ανάλογες ανησυχίες έχει εκφράσει και ο πρώην επικεφαλής σχεδίασης της Mercedes, Gorden Wagener, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστήσει περιττούς πολλούς σχεδιαστές μέσα στην επόμενη δεκαετία.