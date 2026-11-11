Το νέο Yangwang Altior θέλει να γίνει η κινεζική Rolls-Royce
Η BYD δηλώνει πλέον συμμετοχή και στην κατηγορία των υπερ- πολυτελών με το Yangwang Altior, μια εντυπωσιακή ηλεκτρική λιμουζίνα μήκους 5,6 μέτρων που παρουσιάστηκε επίσημα στο Άμπου Ντάμπι.
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Με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, τεχνολογίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και ένα εσωτερικό σχεδιασμένο για την απόλυτη άνεση, το νέο μοντέλο φιλοδοξεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Rolls-Royce και της Bentley.
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