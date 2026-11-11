Μεγάλη ανατροπή: Τα βενζινοκίνητα χάνουν την αξία τους!

Μια απρόσμενη αλλαγή συντελείται στην ευρωπαϊκή αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

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Μεγάλη ανατροπή: Τα βενζινοκίνητα χάνουν την αξία τους!
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Τα βενζινοκίνητα και diesel χάνουν αξία, την ώρα που τα ηλεκτρικά αρχίζουν να ανακάμπτουν, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες στους κατασκευαστές.

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