Μεγάλη ανατροπή: Τα βενζινοκίνητα χάνουν την αξία τους!
Μια απρόσμενη αλλαγή συντελείται στην ευρωπαϊκή αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
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Τα βενζινοκίνητα και diesel χάνουν αξία, την ώρα που τα ηλεκτρικά αρχίζουν να ανακάμπτουν, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες στους κατασκευαστές.
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