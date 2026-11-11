Waze: Έρχονται ειδοποιήσεις για ποδηλάτες στο δρόμο;

Snapshot Η Garmin εξετάζει μια νέα λειτουργία που θα επιτρέπει στο Waze να προειδοποιεί τους οδηγούς για ποδηλάτες κοντά τους μέσω δεδομένων από συσκευές Garmin.

Η λειτουργία θα βασίζεται στο μοίρασμα θέσης των ποδηλατών σε πραγματικό χρόνο με τη συγκατάθεσή τους, αξιοποιώντας την υπηρεσία LiveTrack της Garmin.

Η προειδοποίηση θα βοηθά τους οδηγούς σε περιοχές με περιορισμένη ορατότητα ή όπου κινούνται μαζί αυτοκίνητα και ποδήλατα.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους οδηγούς, μόνο σε επιλεγμένες επαφές ή αν θα ενταχθεί σε συνδρομητική υπηρεσία.

Η Garmin και το Waze δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τη λειτουργία, και δεν είναι βέβαιο πότε ή αν θα κυκλοφορήσει. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα φαίνεται πως ετοιμάζεται για το πρόγραμμα πλοήγησης Waze, αυτή τη φορά με επίκεντρο την ασφάλεια των ποδηλατών. Η Garmin εξετάζει έναν τρόπο αξιοποίησης των δεδομένων από τα smartwatch και τις συσκευές ποδηλασίας της, ώστε οι οδηγοί αυτοκινήτων να ενημερώνονται για την παρουσία ποδηλάτων στη διαδρομή τους.

Η πληροφορία προέκυψε από την ανάλυση του κώδικα της έκδοσης 5.31 της εφαρμογής Garmin Connect, όπου εντοπίστηκαν αναφορές σε μια νέα λειτουργία με την ονομασία «Waze Location Sharing».

Η Garmin διαθέτει ήδη το LiveTrack, μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ποδηλάτες να μοιράζονται σε πραγματικό χρόνο τη θέση τους με επιλεγμένες επαφές. Η νέα δυνατότητα φαίνεται πως θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα και να τα μεταφέρει στο Waze, πάντα με τη συγκατάθεση του χρήστη.

Στην πράξη, ένας οδηγός θα μπορούσε να λαμβάνει προειδοποίηση όταν πλησιάζει ποδηλάτη που χρησιμοποιεί συμβατή συσκευή Garmin. Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο σε δρόμους με περιορισμένη ορατότητα ή σε σημεία όπου αυτοκίνητα και ποδήλατα κινούνται μαζί.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη αρκετά ερωτήματα. Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι ποδηλάτες θα εμφανίζονται στον χάρτη όλων των κοντινών οδηγών ή μόνο σε συγκεκριμένες επαφές που έχουν επιλέξει να μοιραστούν τη θέση τους.

Επίσης, η συνεχής εμφάνιση ειδοποιήσεων σε περιοχές με πολλούς ποδηλάτες θα μπορούσε να αποδειχθεί ενοχλητική, αποσπώντας την προσοχή από την οδήγηση.

Άγνωστο παραμένει αν η λειτουργία θα προσφέρεται δωρεάν ή θα ενταχθεί στη συνδρομητική υπηρεσία Garmin Connect+.

Προς το παρόν, ούτε η Garmin ούτε το Waze έχουν ανακοινώσει επίσημα τη συγκεκριμένη συνεργασία. Η παρουσία σχετικών αναφορών στον κώδικα δείχνει ότι η δυνατότητα εξετάζεται, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει πως θα κυκλοφορήσει τελικά ή πότε θα γίνει διαθέσιμη.