Waze: Έρχονται ειδοποιήσεις για ποδηλάτες στο δρόμο;

Μια νέα λειτουργία που εξετάζει η Garmin θα μπορούσε να επιτρέπει στο Waze να προειδοποιεί τους οδηγούς για ποδηλάτες που κινούνται κοντά τους, περιορίζοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Newsroom

Waze: Έρχονται ειδοποιήσεις για ποδηλάτες στο δρόμο;
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Η Garmin εξετάζει μια νέα λειτουργία που θα επιτρέπει στο Waze να προειδοποιεί τους οδηγούς για ποδηλάτες κοντά τους μέσω δεδομένων από συσκευές Garmin.
  • Η λειτουργία θα βασίζεται στο μοίρασμα θέσης των ποδηλατών σε πραγματικό χρόνο με τη συγκατάθεσή τους, αξιοποιώντας την υπηρεσία LiveTrack της Garmin.
  • Η προειδοποίηση θα βοηθά τους οδηγούς σε περιοχές με περιορισμένη ορατότητα ή όπου κινούνται μαζί αυτοκίνητα και ποδήλατα.
  • Δεν έχει διευκρινιστεί αν η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους οδηγούς, μόνο σε επιλεγμένες επαφές ή αν θα ενταχθεί σε συνδρομητική υπηρεσία.
  • Η Garmin και το Waze δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τη λειτουργία, και δεν είναι βέβαιο πότε ή αν θα κυκλοφορήσει.
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Του Γιάννη Σκουφή

Μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα φαίνεται πως ετοιμάζεται για το πρόγραμμα πλοήγησης Waze, αυτή τη φορά με επίκεντρο την ασφάλεια των ποδηλατών. Η Garmin εξετάζει έναν τρόπο αξιοποίησης των δεδομένων από τα smartwatch και τις συσκευές ποδηλασίας της, ώστε οι οδηγοί αυτοκινήτων να ενημερώνονται για την παρουσία ποδηλάτων στη διαδρομή τους.

Η πληροφορία προέκυψε από την ανάλυση του κώδικα της έκδοσης 5.31 της εφαρμογής Garmin Connect, όπου εντοπίστηκαν αναφορές σε μια νέα λειτουργία με την ονομασία «Waze Location Sharing».

Η Garmin διαθέτει ήδη το LiveTrack, μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ποδηλάτες να μοιράζονται σε πραγματικό χρόνο τη θέση τους με επιλεγμένες επαφές. Η νέα δυνατότητα φαίνεται πως θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα και να τα μεταφέρει στο Waze, πάντα με τη συγκατάθεση του χρήστη.

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Στην πράξη, ένας οδηγός θα μπορούσε να λαμβάνει προειδοποίηση όταν πλησιάζει ποδηλάτη που χρησιμοποιεί συμβατή συσκευή Garmin. Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο σε δρόμους με περιορισμένη ορατότητα ή σε σημεία όπου αυτοκίνητα και ποδήλατα κινούνται μαζί.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη αρκετά ερωτήματα. Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι ποδηλάτες θα εμφανίζονται στον χάρτη όλων των κοντινών οδηγών ή μόνο σε συγκεκριμένες επαφές που έχουν επιλέξει να μοιραστούν τη θέση τους.

Επίσης, η συνεχής εμφάνιση ειδοποιήσεων σε περιοχές με πολλούς ποδηλάτες θα μπορούσε να αποδειχθεί ενοχλητική, αποσπώντας την προσοχή από την οδήγηση.

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Άγνωστο παραμένει αν η λειτουργία θα προσφέρεται δωρεάν ή θα ενταχθεί στη συνδρομητική υπηρεσία Garmin Connect+.

Προς το παρόν, ούτε η Garmin ούτε το Waze έχουν ανακοινώσει επίσημα τη συγκεκριμένη συνεργασία. Η παρουσία σχετικών αναφορών στον κώδικα δείχνει ότι η δυνατότητα εξετάζεται, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει πως θα κυκλοφορήσει τελικά ή πότε θα γίνει διαθέσιμη.

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