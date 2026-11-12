BMW M3 Tribute to Alex Zanardi: Μια μοναδική έκδοση στη μνήμη του θρυλικού οδηγού

Του Γιάννη Σκουφή

Η BMW Ιταλίας επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να τιμήσει τη μνήμη του Alex Zanardi, παρουσιάζοντας μια μοναδική M3 που φέρει το όνομά του.

Η «Tribute to Alex Zanardi» δημιουργήθηκε με αφορμή την 60ή επέτειο από τη γέννηση του Ιταλού οδηγού, στις 23 Οκτωβρίου 1966, αλλά και τη συμπλήρωση 40 ετών από την πρώτη BMW M3.

Ο Zanardi, που απεβίωσε την 1η Μαΐου 2026 σε ηλικία 59 ετών, υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Αγωνίστηκε στη Formula 1, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα CART στις ΗΠΑ και, μετά το σοβαρό ατύχημα του 2001 που του κόστισε και τα δύο πόδια, κατέκτησε τέσσερα χρυσά μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Η ειδική M3 δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το ιταλικό σχεδιαστικό στούντιο BorromeoDeSilva. Το αμάξωμα συνδυάζει το λευκό χρώμα με τα χαρακτηριστικά γραφικά της BMW M, ενώ ξεχωρίζει το μοτίβο του ανανά, που αποτελούσε το προσωπικό γούρι του Zanardi.

Στο εσωτερικό υπάρχουν επενδύσεις Alcantara σε ανθρακί απόχρωση, διάτρητα καθίσματα με λεπτομέρειες στα χρώματα M και ειδικά κεντήματα. Η επιγραφή «Tributo Alex Zanardi» στο κεντρικό υποβραχιόνιο και τα μοτίβα ανανά στα προσκέφαλα ολοκληρώνουν τις αλλαγές.

Μηχανικά, η M3 παραμένει αμετάβλητη, με τον τρίλιτρο εξακύλινδρο biturbo κινητήρα να αποδίδει 510 ίππους και 650 Nm.

Εδώ να πούμε ότι δεν πρόκειται για κάποια ειδική έκδοση. Η μοναδική αυτή BMW παρουσιάστηκε και στην έκθεση EICMA 2026 στο Μιλάνο, στο περίπτερο της BMW Motorrad.

Κατασκευάστηκε ένα και μοναδικό αυτοκίνητο, αποκλειστικά ως φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την BMW για περισσότερα από 20 χρόνια.