Η Jaguar Land Rover στέλνει την BYD στα δικαστήρια για το Defender

Σε ανοιχτή δικαστική σύγκρουση εξελίσσεται η διαμάχη μεταξύ Jaguar Land Rover (JLR) και BYD, με επίκεντρο το νέο SUV Ti7 της κινεζικής εταιρείας, το οποίο παρουσιάζει εντυπωσιακές σχεδιαστικές ομοιότητες με το Land Rover Defender.

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