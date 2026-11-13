Η Jaguar Land Rover στέλνει την BYD στα δικαστήρια για το Defender
Η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία περνά στην αντεπίθεση, κατηγορώντας την BYD ότι αντέγραψε το εμβληματικό Defender. Η υπόθεση παίρνει πλέον διαστάσεις δικαστικού θρίλερ στην Ευρώπη.
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Σε ανοιχτή δικαστική σύγκρουση εξελίσσεται η διαμάχη μεταξύ Jaguar Land Rover (JLR) και BYD, με επίκεντρο το νέο SUV Ti7 της κινεζικής εταιρείας, το οποίο παρουσιάζει εντυπωσιακές σχεδιαστικές ομοιότητες με το Land Rover Defender.
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