Ένα αυτοκίνητο που δεν χρησιμοποιείται πια, είτε λόγω ηλικίας είτε μετά από βλάβη ή ατύχημα, εξακολουθεί να συνοδεύεται από υποχρεώσεις όσο παραμένει στο όνομα του ιδιοκτήτη. Όταν η απόφαση είναι οριστική, η νόμιμη απόσυρση επιτρέπει στο όχημα να οδηγηθεί προς ανακύκλωση και να ολοκληρωθεί η διαγραφή του.

Κι αν κάποτε η απόσυρση σήμαινε γραφειοκρατία και αβεβαιότητα, σήμερα μπορεί να γίνει οργανωμένα και χωρίς ταλαιπωρία χάρη στο aposirsi.gr, που επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να ολοκληρώσει όλα τα στάδια της διαδικασίας από ένα σημείο.

Βήμα 1: Η ζήτηση προσφοράς απόσυρσης

Πριν αποφασίσει κάποιος ότι θα αποσύρει το αυτοκίνητό του, είναι λογικό να θέλει να γνωρίζει την αξία του. Όλα ξεκινούν με τη συμπλήρωση μιας απλής ηλεκτρονικής φόρμας με τα βασικά στοιχεία του αυτοκινήτου: μάρκα, μοντέλο, χρονολογία, κατάσταση και περιοχή όπου βρίσκεται. Η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από δύο λεπτά και δεν δεσμεύει σε τίποτα τον ιδιοκτήτη.

Βήμα 2: Η προσφορά απόσυρσης

Όσον αφορά την προσφορά, δεν υπάρχει μία ενιαία τιμή για όλα τα οχήματα. Η μάρκα, το μοντέλο, η χρονολογία, η γενική κατάσταση, η πληρότητα και η τοποθεσία του αυτοκινήτου είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκτίμηση. Με βάση αυτά, ο ιδιοκτήτης λαμβάνει δωρεάν προσφορά απόσυρσης, εξατομικευμένη για το όχημά του, μέσα σε 24 ώρες. Η προσφορά δεν είναι δεσμευτική και ο ιδιοκτήτης αποφασίζει ελεύθερα αν θα προχωρήσει στην απόσυρση.

Βήμα 3: Δικαιολογητικά και παραλαβή

Αν ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να προχωρήσει στην απόσυρση, ετοιμάζει τα δικαιολογητικά για τα οποία τον έχει ενημερώσει το aposirsi.gr. Στις περισσότερες περιπτώσεις αρκούν οι πινακίδες κυκλοφορίας, η άδεια κυκλοφορίας και μια επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση.

Δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις ίδιες: εταιρικά αυτοκίνητα, παρακράτηση κυριότητας ή απώλεια εγγράφων μπορεί να απαιτούν διαφορετικά δικαιολογητικά. Γι' αυτό προηγείται ενημέρωση και έλεγχος κάθε περίπτωσης πριν προγραμματιστεί η παραλαβή. Δείτε εδώ όλα τα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, οργανώνεται η παραλαβή από τον χώρο όπου βρίσκεται το αυτοκίνητο, χωρίς χρέωση μεταφοράς για τον ιδιοκτήτη, σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον ίδιο και το Κέντρο Απόσυρσης.

Βήμα 4: Η οριστική διαγραφή

Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια. Η νόμιμη απόσυρση δεν σημαίνει απλώς ότι ένα αυτοκίνητο απομακρύνεται από τον χώρο όπου βρισκόταν. Το όχημα πρέπει να παραδοθεί σε αδειοδοτημένο Κέντρο Απόσυρσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.

Το aposirsi.gr λειτουργεί ως πλατφόρμα διασύνδεσης του ιδιοκτήτη με αδειοδοτημένα Κέντρα Απόσυρσης, ώστε η διαδικασία να πραγματοποιείται οργανωμένα και να ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα στάδια.

Το αδειοδοτημένο Κέντρο Απόσυρσης αναλαμβάνει την ανακύκλωση του οχήματος και την ολοκλήρωση της διαγραφής, χωρίς να χρειαστεί ο ιδιοκτήτης να επισκεφθεί καμία υπηρεσία. Σε περίπου δέκα εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή εκδίδεται το Πιστοποιητικό Καταστροφής, το επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει την καταστροφή του οχήματος και απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από κάθε υποχρέωση για το όχημα.

Πρακτικές απαντήσεις πριν από την απόσυρση

Ακόμη κι όταν η διαδικασία είναι ξεκάθαρη, υπάρχουν ορισμένα πρακτικά ερωτήματα που απασχολούν συχνά τους ιδιοκτήτες πριν προχωρήσουν στην απόσυρση.

Τι γίνεται αν υπάρχουν παλαιότερες οφειλές από τέλη κυκλοφορίας;

Η ύπαρξη παλαιότερων οφειλών δεν σημαίνει από μόνη της ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η απόσυρση. Ωστόσο, η διαδικασία δεν διαγράφει χρέη, πρόστιμα ή προσαυξήσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί πριν από την απόσυρση. Οι υποχρεώσεις αυτές συνεχίζουν να αφορούν τον ιδιοκτήτη.

Χρειάζεται να είναι παρών ο ιδιοκτήτης στην παραλαβή;

Όχι απαραίτητα. Εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τα δικαιολογητικά, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί και παρουσία ενός προσώπου εμπιστοσύνης.

Περισσότερες απαντήσεις σε αντίστοιχες πρακτικές απορίες θα βρείτε στις συχνές ερωτήσεις για την απόσυρση αυτοκινήτου.

Μια απλή και ασφαλής διαδικασία

Το aposirsi.gr συγκεντρώνει σε μία διαδικασία τα βασικά στάδια που χρειάζεται να ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης για την απόσυρση του αυτοκινήτου του: ζήτηση προσφοράς, οικονομική προσφορά, έλεγχο δικαιολογητικών, προγραμματισμό παραλαβής, τη διασύνδεση με αδειοδοτημένο Κέντρο Απόσυρσης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσυρσης.

Εξίσου σημαντική με την ταχύτητα στην απόσυρση είναι η ασφάλεια. Η πλατφόρμα λειτουργεί από το 2011 και συνδέει τους ιδιοκτήτες αποκλειστικά με Κέντρα Απόσυρσης συμβεβλημένα με την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος), τον επίσημο συλλογικό φορέα ανακύκλωσης και απόσυρσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής. Έτσι κάθε όχημα καταλήγει εκεί όπου προβλέπει ο νόμος και η διαγραφή του τεκμηριώνεται επίσημα. Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς καμία χρέωση στον ιδιοκτήτη.

Περισσότεροι από 10.000 ιδιοκτήτες έχουν ήδη ολοκληρώσει την απόσυρση του αυτοκινήτου τους μέσω του aposirsi.gr.

Εάν έχετε αυτοκίνητο για απόσυρση, ξεκινήστε τη διαδικασία σε μόνο δύο λεπτά!

Μάθετε την αξία του αυτοκινήτου σας για απόσυρση.

Προσοχή: Για να μην επιβαρυνθείτε με τα Τέλη Κυκλοφορίας του επόμενου έτους, η απόσυρση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας είναι επομένως σημαντική, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση της απόσυρσης.