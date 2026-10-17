Πολιτική σταθερότητα

Θεόδωρος Γιάνναρος

Πολιτική σταθερότητα
ΑΠΟΨΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πολιτικοί σε ολόκληρο τον πλανήτη, όταν αναφέρονται στην έννοια της «πολιτικής σταθερότητας», εννοούν κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τη διεθνή εικόνα μιας χώρας αλλά σίγουρα και για την καθημερινότητα των πολιτών μιας χώρας. Θεωρητικά, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, πως τα μικρά αλλά πολλές φορές επίμονα προβλήματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών μιας χώρας, είτε έχουν επιλυθεί, είτε προσεγγίζονται με επιτυχία, χωρίς να σημαίνουν ταλαιπωρία και ανησυχία για τον πολίτη.

Γενικά όμως, για την εικόνα ενός κράτους έναντι τρίτων κρατών -συμμαχικών ή μη, η επίκληση και η προβολή της πολιτικής σταθερότητας ουσιαστικά πρέπει να ακτινοβολεί την προβολή ισχύος -οικονομικής και στρατιωτικής καθώς και άλλα! Για μια χώρα όπως η Ελλάδα - χώρα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που απειλείται από το θράσος, τον αναθεωρητισμό και την επιθετικότητα ενός άλλου κράτους -γειτονικού, όπως για εμάς η Τουρκία, τότε η ανάγκη για πολιτική σταθερότητα γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, διότι άπτεται της ίδιας της ύπαρξής της χώρας μας!

Ο πολιτικός από τη μία και ο κομματικός κατακερματισμός των τελευταίων ετών έχει δυστυχώς μεταβάλει τα δεδομένα, παρ’ ότι η σταθερότητα εκτιμάται ιδιαίτερα από τις σταθερές δημοκρατίες -ειδικά στην Ενωμένη Ευρώπη.

Το δίλημμα «σταθερότητα ή αστάθεια» χρησιμοποιείται συχνά όταν μια χώρα έχει μπροστά της μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Στην Ελλάδα επίκειται μια εξαιρετικά κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, όπου οι αντίπαλοι της πολιτικής σταθερότητας, που έχουν «στήσει σπίτι» και πολιτεύονται στις παρυφές της πολιτικής «αστάθειας», που τους προσφέρει τον κύριο λόγο ύπαρξής τους, προσπαθούν και παλεύουν να ανατρέψουν τα δεδομένα και να επιβάλουν τη δική τους ατζέντα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής πορείας, ώστε στη συνέχεια να έχει λόγο ύπαρξης το αφήγημά τους και οι ίδιοι, που βασίζονται σ’ αυτή την επιτηδευμένη αστάθεια.

Η κουλτούρα των συγκυβερνήσεων είναι ουτοπική, αν και έχει επιδείξει επιτυχίες στο παρελθόν, αλλά πλέον φαίνεται, πως δεν μπορεί να αντιμετuωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις του παρόντος, ειδικά στην Ελλάδα, και ακόμα πιο ειδικά… αν δημιουργηθεί για μετεκλογική συνεργασία ετερόκλητων πολιτικών δυνάμεων, που απλά θα μοιράσουν την κυβερνητική πίτα, μη εμπιστευόμενοι όμως η μία την άλλη.

Έτσι λοιπόν αναδεικνύεται η κομβική σημασία της πολιτικής σταθερότητας και ο κρίσιμος ρόλος που μπορεί να παίξει στην πορεία κάθε χώρας, γεγονός που αποτελεί ένα ισχυρό εκλογικό διακύβευμα για όλες τις χώρες της Ευρώπης, και την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό έχει ανοίξει επιτέλους η συζήτηση, για μια πιθανή αλλαγή του εκλογικού νόμου, που στη χώρα μας θέτει τον πήχη αυτοδυναμίας στο 38% περίπου.

Δυστυχώς όμως, η εποχή αυτή μόνο, για τέτοιες συζητήσεις δεν ενδείκνυται. Χαμηλότερος πήχης έπρεπε να είχε τεθεί, όταν άλλαξε ο εκλογικός νόμος στις αρχές της πρώτης τετραετίας της ΝΔ. Από εδώ και στο εξής, και μέχρι τις εκλογές, οποιαδήποτε επιδίωξη αλλαγής, θα έστελνε ένα λανθασμένο μήνυμα στους έλληνες ψηφοφόρους.

Η κυβέρνηση αν θέλει να κυβερνήσει για τρίτη τετραετία οφείλει να υλοποιήσει όσο καλύτερα μπορεί το πρόγραμμά της και τους επόμενους μήνες, να αυξήσει τα εισοδήματα των πολιτών, να μειώσει τους όντως δυσβάστακτους φόρους και να δημιουργήσει ένα πραγματικό όραμα για τη μέρα μετά τις εκλογές, θέτοντας παράλληλα στους πολίτες το διακύβευμα της ανάγκης διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας μετά τις κάλπες του 2027.

Η χώρα μας βρίσκεται μεν σε πορεία ανάκαμψης, αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετά θέματα που πρέπει να λυθούν, μιας και ακόμα δεν έχει καταστεί δυνατόν να ξεπεραστούν κάποιες διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ανάκαμψης που πρέπει να τεθούν είναι: η δημοσιονομική πειθαρχία, η ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η πολιτική σταθερότητα, και όλα αυτά πρέπει να τα νιώσουν οι Έλληνες πολίτες στην τσέπη τους. Υπάρχει χρόνος ακόμα, αλλά τα κεφάλια πρέπει να μείνουν σκυμμένα στη δουλειά και τα μάτια των πολιτικών να κοιτάζουν τον πολίτη στα μάτια! Η κυβέρνηση ξέρει τι θέλουν οι πολίτες! Αν λοιπόν το γνωρίζει πρέπει και να δείξει έμπρακτα και άμεσα τις προθέσεις της… όσο ακόμα αυτό είναι εφικτό… και ακόμα είναι!

Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να διασφαλιστεί, η πολιτική σταθερότητα, ανεξάρτητα από την έκβαση των βουλευτικών εκλογών και την κυβέρνηση που θα προκύψει, με την ελπίδα πάντα, πως θα δημιουργηθεί με βάση τη «Νέα Δημοκρατία», αλλιώς όσα περιγράφηκαν σε αυτές τις αράδες, δεν θα έχουν πλέον καμία σημασία, μιας και θα οδεύουμε για ακόμα μια φορά ολοταχώς προς τα βράχια… με ό,τι αυτό συνεπάγεται!

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

09:39WHAT THE FACT

Οι αστρονόμοι λένε ότι ανακάλυψαν το πρώτο πράσινο άστρο

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινα» δάνεια: Τι αλλάζει για τους δανειολήπτες - Επανυπολογισμός οφειλών και πλαφόν στους τόκους

09:33ΑΠΟΨΕΙΣ

Πολιτική σταθερότητα

09:27ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι λίγο ευαίσθητοι οι Αμερικανοί»: Αποθέωση Carney στην Αλμπέρτα και... «Forever Canadian»

09:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Ο πυρήνας της ΝΔ ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε οι ΟΝΝΕΔίτες και οι ΟΝΝΕΔίτισσες»

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: 55χρονος έκλεβε παγκάρια εκκλησιών - Εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Jimny μεταμορφώνεται σε αμερικανικό SUV της δεκαετίας του ‘90

09:07ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς πετάει το Tesla Roadster; Η φυσική πίσω από το άλμα και την περιστροφή που σόκαρε τον πλανήτη

09:01LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα

08:54ΥΓΕΙΑ

Οι κίνδυνοι από τις άγνωστες ουσίες - Το MDMA, η «ροζ κοκαΐνη» και τα συνθετικά ναρκωτικά

08:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με Γιώργο Χρυσοστόμου, δωρεάν είσοδο στο ΕΜΣΤ, σινεμά και Chicago Blues

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε να ζωγραφίζει τζιν μετά από χειρουργείο στα 8 της χρόνια και συγκέντρωσε 100.000 δολάρια για παιδιά στα νοσοκομεία

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Ranger: Αγωνιστικό DNA και 281 ίπποι

08:40TRAVEL

Στους πρόποδες των κορυφών: 4 ορεινοί προορισμοί για τα πιο ζεστά φθινοπωρινά και χειμερινά τριήμερα

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες 72 ώρες της Katie Zacharia στον Λευκό Οίκο – Το λάθος που την οδήγησε στην έξοδο

08:23LIFESTYLE

«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει» - Η Μάιλι Σάιρους ξέσπασε σε δάκρυα τραγουδώντας το «Jolene» για την Ντόλι Πάρτον

08:17ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακός μετασχηματισμός με 135 ηλεκτρονικές υπηρεσίες

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Ρωσία: Λύκοι στα περίχωρα της Μόσχας - Αναφορές για επιθέσεις σε κατοίκους

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen ID. Tiguan: Στην Ελλάδα από 45.290 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τα χιόνια στην Ελλάδα - Η δυσοίωνη πρόβλεψη του ECMWF

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο τούνελ»:Θρίλερ με το θάνατο του Νίκου Λεβέντη - Βρέθηκε νεκρός σε στρατιωτική εγκατάσταση -Το πτώμα στο 251 ΓΝΑ, οι 50 κάμερες και ο μυστηριώδης καταστροφέας εγγράφων

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα βάθη της Τουρκίας με Έλληνα μοναχό από τα Γιαννιτσά - Αγνοείται από τον Ιούλιο

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Χρόνος: Αλλάζει η παγκόσμια ρύθμιση μέτρησης της ώρας από το 2027 - Ποιοι είναι οι λόγοι

09:07ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς πετάει το Tesla Roadster; Η φυσική πίσω από το άλμα και την περιστροφή που σόκαρε τον πλανήτη

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στη γονική άδεια και ποια δικαιώματα κερδίζουν οι εργαζόμενοι γονείς

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες 72 ώρες της Katie Zacharia στον Λευκό Οίκο – Το λάθος που την οδήγησε στην έξοδο

09:01LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Το έντονο πάθος στο αυτοκίνητο κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο: Την εγκατέλειψε γυμνή στα συντρίμμια

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Black Friday: Πότε πέφτει φέτος - Tι ισχύει με την Cyber Monday

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Κλαίω συνέχεια - Δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση» - Αυτές είναι οι ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του

14:35ΚΟΣΜΟΣ

«Η Κίμπερλι μιλούσε για το σεξ με τρόπο που έκανε τη Σαμάνθα από το "Sex and the City" να μοιάζει με την... Γκρέτα Τούνμπεργκ»: Δημοσιογράφος στο Fox News αποκαλύπτει για την Γκίλφοϊλ

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Τους «έκοψε το αίμα»: Προειδοποίηση για σεισμό 9,9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Ανακλήθηκε σε λίγα λεπτά

23:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια - Στα «λευκά» Σαμαρίνα, Καστοριά, Ανήλιο και Παγγαίο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός:Χειμωνιάτικο σκηνικό με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Jimny μεταμορφώνεται σε αμερικανικό SUV της δεκαετίας του ‘90

07:55LIFESTYLE

Τηλεοπτική μάχη το Σαββατοκύριακο – Οι νικητές της τηλεθέασης και οι ανατροπές

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Wi-Fi 8: Τι αλλάζει στο ασύρματο δίκτυο και πότε θα ξεκινήσει η χρήση του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ