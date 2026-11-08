Πρέπει να είμαστε έτοιμοι... γιατί ο χειμώνας έρχεται

Οι σχέσεις με τους απέναντι είναι ήδη τόσο τεταμένες που είναι πιθανό ένα στρατιωτικό επεισόδιο στο Αιγαίο, ή στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα μπορούσε εν δυνάμει να πυροδοτήσει μια ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας

Θεόδωρος Γιάνναρος

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι... γιατί ο χειμώνας έρχεται
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Οι εκλογές πλησιάζουν τόσο στην Ελλάδα σε μερικούς μήνες, όσο και απέναντι στην Τουρκία -πιθανότατα πρόωρες, με τις σχέσεις των δύο χωρών να είναι στο χειρότερο σημείο εδώ και πολλά πολλά χρόνια με τον Ερντογάν να κλιμακώνει συνεχώς και με κάθε ευκαιρία την επιθετική του ρητορική, γεγονός που έχει πλέον καταστεί και βαρετό και γραφικό, χωρίς βέβαια σε καμία περίπτωση να υποβαθμίζεται ο κίνδυνος μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης, αν και κάποιοι στη χώρα μας αρνούνται πεισματικά να το παραδεχτούν για τους δικούς τους πάντα λόγους. Κανένα όμως σενάριο δεν μπορεί ν’ αποκλειστεί…

Ο Ερντογάν θα επιδιώξει να δημιουργήσει μια κρίση εθνικής ασφάλειας που θα τονώσει τη δημοτικότητά του, η οποία βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία έπειτα από 20+ χρόνια στην εξουσία και ο ίδιος προσπαθεί με κάθε τρόπο να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που απειληθεί η εθνική ασφάλεια της Τουρκίας, ενώ είναι ακόμα και ικανός να την προκαλέσει μόνος του, όπως προκάλεσε και το πραξικόπημα του 2016, φυλακίζοντας σκοπίμως τον μισό τουρκικό στρατό, δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και απλούς πολίτες!

Οι σχέσεις με τους απέναντι είναι ήδη τόσο τεταμένες που είναι πιθανό ένα στρατιωτικό επεισόδιο στο Αιγαίο, ή στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα μπορούσε εν δυνάμει να πυροδοτήσει μια ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

Αν και δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ή επίσημες εκτιμήσεις, που να δείχνουν, ότι έρχεται ελληνοτουρκικός πόλεμος, οι όποιες εντάσεις αποτελούν μέρος μιας πάγιας διπλωματικής και στρατηγικής διελκυστίνδας μεταξύ των δύο κρατών και δεν μεταφράζονται οπωσδήποτε σε προμήνυμα πολεμικής σύρραξης, οι οιωνοί δεν είναι θετικοί, ούτε οι αποχρώσες ενδείξεις.

Συντελούνται διάφορα στην Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμήσει τους κινδύνους που, κατά την εκτίμηση πολλών γεωστρατηγικών αναλυτών και των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, απορρέουν από την παρανοϊκή - θα ‘λεγε κανείς - τουρκική πολιτική, που όμοιά της δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν, στην ευρύτερη Θάλασσα της Μεσογείου... και οφείλει να εξετάζει σοβαρά ακόμη και το σενάριο μιας ένοπλης αντιπαράθεσης! Υπάρχει δηλαδή ανάγκη για έγκαιρη προετοιμασία σε σχέση με τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Άσχετα με την αναμφισβήτητη γενναιότητα των Ελλήνων, η ιστορία έχει αποδείξει, πως το θάρρος πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από την κατάλληλη προετοιμασία και του στρατού, αλλά και των πολιτών της χώρας...

Παρ’ όλο που είναι γεγονός, πως η Τουρκία φοβάται την Ελλάδα και ίσως είναι και μία από τις χώρες που μας παίρνει ιδιαίτερα στα σοβαρά, η Αθήνα πρέπει να αντιμετωπίζει την πιθανότητα στρατιωτικής αντιπαράθεσης, ως ένα ενδεχόμενο, που απαιτεί ιδιαίτερα σοβαρή προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα, διότι, το γεγονός είναι ένα: θα είμαστε μόνοι, γιατί κανένας ξένος δεν θα πολεμήσει στον δικό μας πόλεμο.

Δόθηκε επιτέλους η έγκριση για τη σύγκληση της Ειδικής Χωροταξικής Επιτροπής Ασφάλειας Θαλασσίων Επικοινωνιών για την έκδοση της πολυαναμενόμενης NAVTEX σχετικά με την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου του Great Sea Interconnector, ενώ την ίδια στιγμή, πρώην συνταγματάρχης και επικεφαλής της επίλεκτης Μονάδας Συλλογής Πληροφοριών του IDF, έκανε την προαναφερθείσα σοκαριστική δήλωση, συμβουλεύοντας τη χώρα μας να προετοιμαστεί για μια πιθανή στρατιωτική εμπλοκή με την Τουρκία.

Η Τουρκία από την άλλη δραστηριοποιείται σε δύο κρίσιμα μέτωπα, αναπτύσσοντας δίκτυο σχεδόν 200 μικροδορυφόρων χαμηλής τροχιάς για τις στρατιωτικές της επικοινωνίες αφ’ ενός και για τη στοχοποίηση πέραν του ορίζοντα αφ’ εταίρου, ενώ ο Ερντογάν προωθεί και την υποψηφιότητα του Φεριτούν Σινιρλίογλου -ενός έμπειρου Τούρκου διπλωμάτη, γνωστού υποστηρικτή του δόγματος της Γαλάζιας... Ουτοπίας, για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Απέναντι σε όλες αυτές τις πολυεπίπεδες προκλήσεις και υφέρπουσες απειλές, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και η Εθνική Φρουρά της Κύπρου, απαντούν με στρατιωτικές ασκήσεις και επίδειξη ισχύος επί του πεδίου, επιβεβαιώνοντας έτσι, την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ισχύ τους για αποτροπή οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας προκύψει στο μέλλον... Ή εποχές που η Ελλάδα απλά παρακολουθούσε τις κινήσεις των απέναντι και απέφευγε να κάνει κινήσεις που θα τους εκνεύριζαν, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί…

Τώρα, σχετικά με μια πιθανή ελληνοτουρκική σύγκρουση και ενώ τα τύμπανα ήδη ηχούν, κάποιοι στο πολιτικό μας σύστημα δεν τα ακούν, ίσως αποφεύγουν να τα ακούν., ή δεν τους δίνουν την πρέπουσα σημασία... Εύχομαι να έχουν δίκαιο και ποτέ να μη συμβεί... αυτό που δεν επιθυμούμε να συμβεί. Όμως... “κανένας δεν μπορεί να πει ποτέ, ό,τι κάτι δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί”. Ας θυμηθούμε την απάντηση του Θεμιστοκλή στον Ευρυβιάδη “...πάταξον μεν, άκουσον δε...” Κανείς δεν επιτρέπεται να είναι απόλυτος στις εκτιμήσεις και προβλέψεις του και ας μας επιτραπεί ως Ελλάδα και Έλληνες, να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο!

Ναι, υπάρχει διάχυτη η αισιοδοξία στην Ελλάδα, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη στην αποτρεπτική δύναμη της πολιτικο-διπλωματικής και στρατιωτικής αναβάθμισης της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Η ισχύς, που αποκτήθηκε μεταξύ άλλων με επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων σε σύγχρονα οπλικά συστήματα και στρατιωτικές πλατφόρμες, για επιθετική άμυνα, έχει αποτρεπτική επίδραση σε κάθε πιθανό επιβουλέα. Σε αυτό προστίθενται οι επικαιροποιημένες στρατιωτικές συμμαχίες με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, οι οποίες συμπληρώνονται από τις ισχυρές στρατιωτικές συνεργασίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ…

Ακόμη και αν αυτό δεν λέγεται συχνά δημοσίως, όλες αυτές οι στρατιωτικές συμφωνίες και συνεργασίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της Ελλάδας σε περίπτωση πολεμικής αντιπαράθεσης με τους ”κακούς” γείτονες μας απέναντι.

Συμπερασματικά: μέσω της διαμάχης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγγίππ Ερντογάν εκβιάζοντας ποικιλοτρόπως, απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, με έναν επόμενο πόλεμο, αλλά δυστυχώς γι αυτόν πολλοί πλέον είναι αυτοί που πιστεύουν, πως αυτή τη φορά θα τα φάει τα μούτρα του... Η αναθεωρητική και άκρως επεκτατική πολιτική της Τουρκίας έχουν φτάσει πλέον στα όριά τους. Η Άγκυρα δεν διαθέτει ούτε την οικονομική αντοχή, ούτε τη στρατιωτική υπεροχή, ούτε τη διεθνή νομιμοποίηση, προκειμένου να υποστηρίξει ταυτόχρονα τρία απαιτητικά και κοστοβόρα μέτωπα -το ελληνοτουρκικό, το κουρδικό και το μέτωπο της Μαύρης Θάλασσας. Οποιαδήποτε προσπάθεια λοιπόν, να ξεπεράσει τα όρια και τις κόκκινες γραμμές με τη χρήση στρατιωτικών μέσων, θα τη φέρει αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας γεωστρατηγικής και στρατιωτικής πανωλεθρίας, γεγονός που αποτελεί νομοτέλεια...

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