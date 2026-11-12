Γκιουλέκας: Τώρα το ραντεβού δίνεται στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Ο υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας ξεκινά τη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας εξωστρέφειας, καλώντας τις βαλκανικές χώρες να πραγματοποιήσουν συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλονίκη θα φιλοξενηθούν εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων, πανεπιστημίων, επιμελητηρίων, αυτοδιοίκησης και σημαντικών οργανισμών από τις χώρες που επισκέφθηκε η αποστολή.

Η νέα φάση στοχεύει στην ενίσχυση των ήδη συμφωνημένων συνεργασιών και στην προώθηση επιχειρηματικών και εκπαιδευτικών σχεδίων μεταξύ Βόρειας Ελλάδας και Βαλκανίων.

Η Θεσσαλονίκη προορίζεται να γίνει κέντρο αναφοράς για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών.

Η πρωτοβουλία μεταβαίνει από την έναρξη των συζητήσεων στην Ελλάδα στην εμβάθυνση και διεύρυνση των ήδη δρομολογημένων δράσεων. Snapshot powered by AI

Μετά τις πέντε βαλκανικές πρωτεύουσες που επισκέφθηκε με πολυμελή αποστολή, ήρθε η ώρα να αντιστραφούν οι ρόλοι για το υπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας - Θράκης.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας περνά στη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας εξωστρέφειας, αυτή τη φορά με προσκλήσεις προς τις χώρες που επισκέφθηκε, ώστε οι επόμενες συναντήσεις να πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη.

Το σχέδιο προβλέπει να έρθουν στην Θεσσαλονίκη, ξεχωριστά από κάθε χώρα, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, των Πανεπιστημίων, των Επιμελητηρίων, της Αυτοδιοίκησης και σημαντικών οργανισμών, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι επαφές που ξεκίνησαν στη Σόφια, το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι, τα Τίρανα και την Ποντγκόριτσα έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν καρπούς και τώρα αποκτούν συνέχεια επί ελληνικού εδάφους.

Στόχος της νέας φάσης είναι να ενισχυθούν οι συνεργασίες που έχουν ήδη συμφωνηθεί, να προχωρήσουν τα επιχειρηματικά και εκπαιδευτικά σχέδια που έχουν δρομολογηθεί και να ανοίξουν νέες προοπτικές μέσα από τις επαφές των δύο πλευρών.

Η Θεσσαλονίκη καλείται να γίνει το επόμενο σημείο αναφοράς αυτής της προσπάθειας, φιλοξενώντας τους ανθρώπους και τους φορείς που μπορούν να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στη συνεργασία της Βόρειας Ελλάδας με τα Βαλκάνια.Φαίνεται, λοιπόν, πως μετά τις βαλίτσες που ετοίμασε το ΥΜΑΘ για τα Βαλκάνια, τώρα ετοιμάζει και τις προσκλήσεις για να φέρει τα Βαλκάνια στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά, όχι για να ξεκινήσει τις συζητήσεις, αλλά για να χτίσει πάνω σε όσα έχουν ήδη γίνει.

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