Lockdown: Nothing travels faster than the bad news

Lockdown: Τα άσχημα νέα ταξιδεύουν γρήγορα - Αν η κυβέρνηση πήγαινε σε ένα πολύ σκληρό lockdown να είστε σίγουροι πώς θα το μαθαίναμε αμέσως

Απόψε 5/02/2021 το απόγευμα υποτίθεται ότι θα πάμε σε νέα σκληρότερα μέτρα περιορισμού διότι τα πράγματα με την διάδοση του ιού είναι επικίνδυνα κλπ κλπ. Η στήλη τολμά να κάνει μια πρόβλεψη, ολίγον παρακινδυνευμένη: Δεν θα πάμε σε σκληρό lockdown. Κοινώς, μην περιμένετε να τα κλείσει όλα και να πάμε σε καραντίνα τύπου «όλοι μέσα για δυο εβδομάδες».

Δεν μπορεί να το κάνει και για πρακτικούς λόγους και για ψυχολογικούς. Πρακτικά το κράτος δεν έχει άλλα αποθέματα να πληρώνει τόσα πολλά επιδόματα για μισθωτούς και επιχειρήσεις. Και δεύτερον αν ξανακλείσει την εστίαση θα μιλάμε πλέον για τσουνάμι δυσφορίας με απρόβλεπτες πολιτικές συνέπειες.

Όπως άλλωστε έλεγε κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης: «αν πηγαίναμε σε καθολικό lockdown θα το είχατε μάθει αμέσως καθότι όπως λένε nothing travels faster than the bad news».

Aυτό που θα γίνει είναι να περιορίσει τις μετακινήσεις των Σαββατοκύριακων, να πάει δηλαδή σε μοντέλο Τουρκίας όπου το ΣΚ δεν κινείται τίποτα.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Lockdown: Αυτά τα μέτρα εξετάζονται για την Αττική - Τι θα γίνει με την απαγόρευση κυκλοφορίας