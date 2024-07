Ο Λευτεράκης και οι… βολεμένοι κουνιάδοι του

Δεν πρόλαβε να γράψει η στήλη ότι δεν τελειώσαμε με τον Αυγενάκη και ήρθαν νέες καταγγελίες για τον Λευτέρη της… καρδιάς μας

Τον καταγγέλλει επωνύμως και με στοιχεία ο Σύνδεσμος Αθλητών Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΣΑΜΑΕ), ο οποίος απέστειλε επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, καταγγέλλοντας παράνομες αμοιβές σε μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΟΕΔΜΑ).

Τι λένε οι καταγγελίες; Ότι ο Λευτέρης μας διόριζε φίλους και κουνιάδους στα κρυφά και μετά αυτοί έβγαζαν στους εαυτούς τους κάτι… ξεγυριστούς μισθούς!

Αποκλείεται να έκανε τέτοιο πράγμα ο λεβέντης μας ο Κρητίκαρος. Διόρισε λέει τον αδερφό της γυναίκας του και έναν φίλο του δημοσιογράφο ως εθελοντές με αστρονομικούς μισθούς…

Τελικά όποια πέτρα κι αν σηκώσεις είναι από κάτω ο Λευτεράκης ο πολιτευόμενος… Μιλάμε για κωμωδία του παλιού καλού κινηματογράφου.

Εγώ σας προειδοποίησα. Τώρα αρχίζει το σίριαλ με τον Αυγενάκη. Πάρτε πασατέμπο, πάρτε ποπ κόρν, πάρτε μπύρες, καθίστε αναπαυτικά γιατί θα έχουμε συνέχειες.

Σας είπα θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι… By the way το παιδί σήκωσε χθες και την πρώτη του ανάρτηση.

Ένα πρωινό ειδυλλιακό τοπίο δίπλα the sea… με τον ήλιο να προβάλει στον ορίζοντα και έγραψε «μια νέα μέρα ξεκίνησε». Είναι και ρομαντικός τρομάρα του…

Φτυστός ο κυρ Παντελής από τον Ζήκο «Ήταν ένα ανοιξιάτικο πρωινό κι εγώ ξεφόρτωνα σαρδέλες». Με συγκίνησε. Μισό λεπτό να σφουγγίσω τα δάκρυά μου!