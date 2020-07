Μετά τη NAVTEX έρχεται το γκριζάρισμα;

Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς στις προκλήσεις των Τούρκων μετά τη ΝAVTEX για τη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Ρόδου και του Καστελλορίζου ήταν άμεση, όπως αντιστοίχως και η εξ Αμερικής δήλωση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το τηλεγράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ μας ενημέρωσε λοιπόν πως ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων δήλωσε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει μια NAVTEX για έρευνα σε αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τυχόν σχέδια που έχουν για επιχειρήσεις και να αποφύγουν κινήσεις που θα αυξήσουν τις εντάσεις στην περιοχή».

Και η ακριβής διατύπωση στα αγγλικά: «The United States is aware that Turkey has issued a NAVTEX for research in disputed waters in the Eastern Mediterranean. We urge Turkish authorities to halt any plans for operations and to avoid steps that raise tensions in the region».

Η παραπάνω αποστροφή βγάζει δύο ειδήσεις. Η πρώτη είναι πως φαινομενικά οι ΗΠΑ βάζουν στοπ στην Τουρκία και τις επιδιώξεις της στην περιοχή. Η δεύτερη, ωστόσο, είναι σε έναν βαθμό τρομακτική. Γιατί ναι μεν η Ουάσιγκτον καλεί την Άγκυρα να σταματήσει, αποκαλύπτεται ωστόσο πως θεωρεί την ελληνική υφαλοκρηπίδα στην περιοχή «αμφισβητούμενη περιοχή».

Και ναι που η ζωή κάνει κύκλους. Και να που κάθε φορά που η Τουρκία θα κάνει βήματα μπρος, η υποχωρητικότητα των συμμάχων μας θα μας οδηγεί εσαεί στο γκριζάρισμα.

Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό.

