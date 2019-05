Ο Κυριάκος άρχισε να... μαθαίνει

Η ατάκα του Κυριάκου σε κουρείο στην Κρήτη: «Δεν πιστεύω να τα παίρνετε ΣΥΡΙΖΑ», δείχνει ότι έχει αρχίσει και βελτιώνεται επικοινωνιακά. Ή

ταν από τις πιο χαριτωμένες στιγμές της περιοδείας του Κυρ. Μητσοτάκη στην Κρήτη. Ενώ βρισκόταν στα γεμάτα από κόσμο σοκάκια του Ρεθύμνου και όλοι τον πλησίαζαν για να τον χαιρετίσουν και να βγουν μια σέλφι μαζί του, κοντοστάθηκε στην είσοδο ενός κουρείου στο οποίο βρίσκονταν αρκετοί νεαροί που κουρευόντουσαν.

Απευθυνόμενος, λοιπόν, στους υπαλλήλους που κρατούσαν τα ψαλίδια και τις μηχανές στα χέρια τους, τους είπε την εξής ατάκα που τους έκανε όλους να χαμογελάσουν:

«Δεν πιστεύω να τα παίρνετε ΣΥΡΙΖΑ». Δεν ήταν όμως μόνο αυτό το περιστατικό που χαλάρωσε τους ρυθμούς της περιοδείας. Στην Κρήτη υπάρχουν χιλιάδες τουρίστες αυτήν την εποχή και ο κ. Μητσοτάκης δεν έχανε την ευκαιρία να μιλά μαζί τους, καθώς κοιτούσαν απορημένοι τις κάμερες και το πλήθος που τον ακολουθούσε. Στην πλατεία του Ρεθύμνου, σε ένα μεγάλο τραπέζι, μια παρέα Άγγλων γιόρταζαν το γάμο δύο φίλων τους που αποφάσισαν να παντρευτούν στην Κρήτη. Μόλις τον είδαν τον φώναξαν στην παρέα τους, εκείνος τους πλησίασε, τους ευχήθηκε κάθε καλό, και οι Άγγλοι όχι μόνο τον κέρασαν τσικουδιά, αλλά του έδειξαν και τις γνώσεις τους στα ελληνικά. “Stin igia sou, and we wish you become prime minister” του είπε o κουμπάρος του γαμπρού.

Όπως και να ‘χει ο Κυριάκος κατάφερε να κάνει ένα καλό σόου στην Κρήτη που υποτίθεται ότι παραδοσιακά στηρίζει το παλαιό ΠΑΣΟΚ και το 2015 εμπιστεύθηκε τον Τσίπρα για πρωθυπουργό.