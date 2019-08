Πόσα κυβικά λέτε ότι είναι ο νέος V8 της Ford;

Ένα από τα αποφθέγματα με τα οποία μεγαλώσαμε αυτοκινητικά είναι το ότι «τίποτα δεν αντικαθιστά τα κυβικά εκατοστά» που είναι η ελεύθερη απόδοση του «There is no replacement for displacement!» των Αμερικανών.