Το νέο Ford Kuga απέσπασε 5 Αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP

Στη δομή του Kuga χρησιμοποιείται ατσάλι υψηλής αντοχής σε όλο το πλαίσιο και μία προηγμένη σχεδίαση που βελτιώνει την προστασία σε συγκρούσεις, όπως οι εξαιρετικά υψηλής αντοχής ατσάλινοι σωλήνες, οι οποίοι κατασκευάζονται μέσω τρισδιάστατων τυμπάνων περιστροφής και ενσωματώνονται τόσο στις κολόνες Α όσο και κατά μήκος της οροφής του αυτοκινήτου.

Πρόσθετες τεχνολογίες Ford Co-Pilot360** σχεδιασμένες να βοηθούν τους οδηγούς του μοντέλου να αποφεύγουν ατυχήματα καθώς και το φαινόμενο της διάσπασης της προσοχής κατά την οδήγηση, περιλαμβάνουν:

Pre-Collision Assist της Ford με τεχνολογία ανίχνευσης πεζού και δικυκλιστή (Pedestrian & Cyclist Detection). Το εν λόγω σύστημα αποκτά νέα λειτουργία Intersection για πρώτη φορά, που μπορεί αυτόματα να ενεργοποιεί τα φρένα για να περιορίζει ή να μετριάζει τις επιπτώσεις των ατυχημάτων, εάν ανιχνευτεί κίνδυνος επικείμενης σύγκρουσης σε μία διασταύρωση.

Lane-Keeping System με Road Edge Detection, που βοηθά τον οδηγό να επαναφέρει με ασφάλεια το όχημα στη σωστή λωρίδα, αλλά και να αποφύγει την όποια άλλη ελαφριά παρέκκλιση, τα χαλίκια ή το γρασίδι στην άκρη του δρόμου, μέσω της άσκησης ροπής διόρθωσης της κατεύθυνσης μέσω του τιμονιού.

Lane-Keeping System με Blind Spot Assist, το οποίο συνδυάζεται με Blind Spot Information System (BLIS) και Lane-Keeping System για την παρακολούθηση του τυφλού σημείου του οδηγού, ανιχνεύοντας οχήματα που πλησιάζουν από το πλάι σε αυτοκινητόδρομους με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας. Εάν ένας οδηγός δείξει την πρόθεσή του για αλλαγή λωρίδας ενεργοποιώντας το φλας, ή αν το σύστημα ελέγχου ανιχνεύσει αλλαγή λωρίδας τη στιγμή που κάποιο όχημα πλησιάζει στο τυφλό σημείο και ενδέχεται να προκληθεί σύγκρουση, το σύστημα εφαρμόζει διορθωτική κίνηση στο τιμόνι για να προειδοποιήσει τον οδηγό και να τον αποτρέψει να αλλάξει λωρίδα, μία ακόμα πρωτιά για οχήματα Ford στην Ευρώπη.

Cross Traffic Alert, το οποίο προειδοποιεί τους οδηγούς που εξέρχονται με όπισθεν από ένα χώρο στάθμευσης για πιθανή διέλευση άλλων οχημάτων στο πίσω τμήμα. Την ίδια στιγμή το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει και τα φρένα για την αποφυγή μιας σύγκρουσης ή τη μείωση των επιπτώσεών της, εάν ο οδηγός δεν αντιδράσει στις προειδοποιήσεις.

Evasive Steering Assist, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί σε πόλη και αυτοκινητόδρομο χρησιμοποιώντας ραντάρ και μία κάμερα για την ανίχνευση αργά κινούμενων ή σταματημένων οχημάτων στην εμπρόσθια πορεία. Το σύστημα υποστηρίζει ελιγμούς ώστε να μπορούν οι οδηγοί να αποφύγουν ένα όχημα σε περίπτωση επικείμενης σύγκρουσης.

Wrong Way Alert, το οποίο χρησιμοποιεί κάμερα τοποθετημένη στο παρμπρίζ και πληροφορίες από το σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου για να προειδοποιεί τους οδηγούς με οπτικά ή ηχητικά σήματα όταν παραβιαστούν οι δύο πινακίδες μονόδρομης εισόδου σε αυτοκινητόδρομο.

Adaptive Front Lighting System με predictive curve light (προληπτικός φωτισμός στροφής) και sign-based light (φωτισμός ανάλογα με την οδική σήμανση), το οποίο προσαρμόζει εκ των προτέρων τις δέσμες των προβολέων για μέγιστη ορατότητα πριν το όχημα φτάσει σε στροφή, διασταύρωση ή κυκλικό κόμβο.

Εάν συμβεί κάποιο ατύχημα, η νέα τεχνολογία Post-Collision Braking βοηθά στη μείωση των επιπτώσεων μιας ενδεχόμενης δευτερεύουσας σύγκρουσης εφαρμόζοντας αυτόματα μέτρια πίεση πέδησης, εάν ανιχνευτεί περιστατικό αρχικής σύγκρουσης. Η επιβράδυνση του οχήματος μπορεί να περιορίσει τους τραυματισμούς των επιβατών και τις ζημιές στο όχημα.

Η προστασία παιδιών του νέου Ford Kuga απέσπασε επίσης υψηλή βαθμολογία, συγκεντρώνοντας επίδοση 86%. Τον προηγούμενο μήνα το νέο επταθέσιο Ford Explorer Plug-In Hybrid*** απέσπασε επίσης 5 αστέρια από τον οργανισμό Euro NCAP. Το Ford Explorer Plug-in Hybrid είναι το πρώτο εξηλεκτρισμένο μοντέλο Ford που πέτυχε κάτι τέτοιο, υπό το νέο, αυστηρότερο πρωτόκολλο δοκιμών που καθιερώθηκε πέρσι.

*Η πεντάστερη κατάταξη Euro NCAP ισχύει για τα Kuga με κινητήρες 2.0L EcoBlue diesel (εκπομπές CO2 από 127 g/km, κατανάλωση καυσίμου από 4,8 l/100 km NEDC), 1.5L EcoBlue diesel (εκπομπές CO2 από 109 g/km, κατανάλωση καυσίμου από 4,2 l/100 km NEDC) και βενζινοκινητήρα 1.5L EcoBoost, εκπομπές CO2 από 125 g/km, κατανάλωση καυσίμου από 5,5 l/100 km NEDC).

**Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού είναι συμπληρωματικά και δεν υποκαθιστούν την προσοχή ή την κρίση του οδηγού, ο οποίος φέρει πάντα την ευθύνη ελέγχου του οχήματος.

***Ford Explorer Plug-In Hybrid, εκπομπές CO 2 από 66 g/km, κατανάλωση καυσίμου από 2,9 l/100 km NEDC.

Οι τιμές Κατανάλωσης Καυσίμου / Ενέργειας, εκπομπών CO 2 και ηλεκτρικής αυτονομίας έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Οδηγιών (Ε.Ε.) 715/2007 και (Ε.Ε.) 692/2008 μετά την τελευταία τροποποίηση. Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO 2 αφορούν μία συγκεκριμένη έκδοση και όχι ένα μόνο αυτοκίνητο. Η ισχύουσα στάνταρ διαδικασία δοκιμών επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων οχημάτων και κατασκευαστών. Επιπλέον της απόδοσης καυσίμου, το οδηγικό στυλ καθώς και άλλοι, μη τεχνικοί παράγοντες επηρεάζουν την κατανάλωση και τις εκπομπές CO 2 . Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το «αέριο του θερμοκηπίου», που κατ’ εξοχήν ευθύνεται για το φαινόμενο της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας της γης.