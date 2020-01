Η νέα εταιρική υπογραφή της CITROËN εξηλεκτρίζεται: «INSPIRËD BY YOU ALL»!

Σηματοδοτώντας τη μετάβαση προς τον εξηλεκτρισμό της γκάμας, η Citroën λανσάρει τη νέα εκδοχή της εταιρικής της υπογραφής: INSPIRËD BY YOU ALL. Το motto με αυτή τη μορφή, θα εμφανίζεται σε όλες τις διαφημίσεις και τα προωθητικά video που θα αφορούν τα ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα υβριδικά μοντέλα στη γκάμα της Citroën.