Γιατί αυτή η Rolls-Royce έχει ιδιαίτερη αξία;

Πολλές είναι οι κλασικές Rolls που πωλούνται σε δημοπρασίες, σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτή εδώ όμως ξεχωρίζει

Του Γιάννη Σκουφή

Ακούτε παλιό κλασικό ροκ; Τυγχάνει να είστε φαν των Queen; Αν ισχύει κάτι τέτοιο τότε η εικονιζόμενο Rolls-Royce έχει να σας πει κάτι παραπάνω αφού ανήκει στο Freddie Mercury, τον ανεπανάληπτο frontman του βρετανικού γκρουπ που μας άφησε ως κληρονομία επικά τραγούδια.

Στο απόγειο της καριέρας του και στη διάρκεια των ηχογραφήσεων πολλών από των επιτυχιών του ο Mercury συνήθιζε να μετακινείται από το σπίτι του στο στούντιο με μία Rolls-Royce Silver Shadow του 1974. Η οποία θα πωληθεί μέσα στο Νοέμβριο σε δημοπρασία που θα γίνει στο Λονδίνο και όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε μία φιλανθρωπική οργάνωση για την ενίσχυση των πληγέντων στην Ουκρανία.

Αν και τα πρώτα χρόνια της ιδιοκτησίας παραμένουν άγνωστα, η Silver Shadow είχε περάσει επίσημα στην εταιρία Goose Productions, η οποία ανήκε στον Mercury. Εκείνη την εποχή η βρετανική λιμουζίνα ήταν ότι πιο πολυτελές και σύγχρονο υπήρχε.

Πάντως, όποιος πιστεύει πως μπορεί να πάρει μία δόση από την αύρα του Mercury οδηγώντας την Rolls με τον V8 των 6,5 λίτρων πέφτει έξω. Και αυτό επειδή ποτέ ο Freddie δεν έπιασε το τιμόνι του αυτοκινήτου, επειδή ποτέ δεν κατάφερε να πάρει άδεια κυκλοφορίας.

Αυτό που το ενδιέφερε ήταν περισσότερο η άνεση των πίσω καθισμάτων. Το τι έκανε εκεί, δεν πρέπει να μας νοιάζει καθόλου για έναν καλλιτέχνη που ψυχαγωγεί ακόμη και σήμερα μέσα από τις διαχρονικές του επιτυχίες.

Another one bites the dust…