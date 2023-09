To Netflix ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για το NASCAR

Ένας καλός λόγος για να δει κανείς αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για να ανακαλύψει πως στους αγώνες δεν υπάρχει μόνο η Formula 1 ή το WRC.

Του Γιάννη Σκουφή

Μετά την πετυχημένη σειρά «Drive to Survive» που ήταν αφιερωμένη στη Formula 1, το Netflix ανακοίνωσε ότι στις αρχές του 2024 θα έχει διαθέσιμη μια ανάλογη σειρά ντοκιμαντέρ που θα καταγράφει τα playoff του πρωταθλήματος NASCAR.

Αποτελούμενη από πέντε επεισόδια, διάρκειας 45 λεπτών το καθένα, η σειρά θα καταγράφει τις κορυφαίες στιγμές της σεζόν 2023 του NASCAR, τα οποία ξεκινούν στις 3 Σεπτεμβρίου με το Southern 500 στην πίστα του Darlington.

Στα playoff συμμετέχουν 16 οδηγοί, με τέσσερις να αποκλείονται μετά από κάθε τέσσερις αγώνες, με αποκορύφωμα την τελική αναμέτρηση μεταξύ τεσσάρων οδηγών για την ανάδειξη του πρωταθλητή στην πίστα του Phoenix, στις 5 Νοεμβρίου.

Πέρα από τον έντονο ανταγωνισμό στην πίστα, το ντοκιμαντέρ στοχεύει να εμβαθύνει στο ανθρώπινο δράμα του αθλήματος, προβάλλοντας τις σωματικές και ψυχικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί.

«Η νέα σειρά θα έχει αποκλειστική πρόσβαση σε οδηγούς και ομάδες, μεταφέροντας στους θεατές τα παρασκήνια εντός και εκτός πίστας», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Netflix.

Το ντοκιμαντέρ που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2024 αποτελεί μία παραγωγή της Words + Pictures, γνωστής για τα «Super League: The War for Football» και «Countdown: Inspiration 4 Mission to Space».