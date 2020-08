Κατερίνα Ευαγγελινού: Αυτές είναι 4 από τις πιο όμορφες παραλίες της Κρήτης

Ποιες παραλίες προτείνει το όμορφο μοντέλο;

Η Κατερίνα Ευαγγελινού περνά τα περισσότερα καλοκαίρια της στην Κρήτη και για αυτό είναι ένας από τους ανθρώπους που μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε τα τέλεια μέρη που θα στρώσουμε την πετσέτα μας και θα απολαύσουμε τα μπάνια μας εκεί.

Το παρακάτω κείμενο λοιπόν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι από το νέο της Blogpost στο Queen.gr που δίνει tips για τις παραλίες στην Κρήτη. Δες λοιπόν τι έγραψε:

Έχουμε την τύχη να ζούμε στην ομορφότερη χώρα! Την Ελλάδα μας! Πόσα «διαμάντια» έχει η Ελλάδα μας; Πολλά! Ένα από αυτά είναι πολύ λαμπερό. Ο λόγος για την Κρήτη! Θα σου πω εξαρχής ότι είμαι ερωτευμένη με αυτό το ευλογημένο νησί. Και όχι άδικα. Στις λίστες με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου πάντα θα επιλέγουν, έστω μια, από την Κρήτη.

Έχω ταξιδέψει σε πολλά μέρη εκτός Ελλάδας, αλλά ποτέ μου δεν είδα ομορφότερα τοπία από αυτά που συναντάς σε κάθε νομό αυτού του νησιού. Κάθε καλοκαίρι στις διακοπές μου θα με βρεις στα Χανιά. Πάντα λέω ότι, από τη στιγμή που τα πόδια μου πατάνε Κρητικό έδαφος, γαληνεύω, γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και ηρεμεί η ψυχή μου. Θέλω να σε κάνω να αισθανθείς αυτά που νιώθω εγώ όταν βλέπω όλα αυτά τα μέρη, τις ξεχωριστές και ιδιαίτερες παραλίες. Έχει τόσες πολλές και διαφορετικές που αποκλείεται να καταφέρεις να τις δεις όλες σε μια φορά. Γι´αυτό θα σου προτείνω 4 μόνο παραλίες που πρέπει οπωσδήποτε να δεις εάν βρεθείς στα Χανιά και στο Ρέθυμνο.

Φυσικά θα σου δώσω και τις συμβουλές μου από προσωπική εμπειρία ώστε να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένη. Είναι οι παραλίες που βρέθηκα και εγώ φέτος το καλοκαίρι και ανυπομονώ να ξαναπάω!

Θα ξεκινήσω με τα Φαλάσαρνα που έχει βραβευτεί στο παρελθόν ως μια από τις 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη. Έχει γαλαζοπράσινα νερά και τεράστια έκταση που θα σε εντυπωσιάσει. Να επιλέξεις μια μέρα που να μην έχει πολύ δυνατούς ανέμους ώστε να το ευχαριστηθείς. Εάν σου αρέσει να μένεις μέχρι αργά στην παραλία τότε θα απολαύσεις ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα που τα χρώματα του καθρεφτίζονται στην άμμο και τη θάλασσα. Επίσης, στο μεγαλύτερο μέρος της είναι οργανωμένη. Εάν εχεις Instagram σίγουρα έχεις δει κάποιο story μου από τα Φαλάσαρνα.

Η επόμενη παραλία που σου προτείνω είναι ένας επίγειος παράδεισος και δεν είναι άλλη από το Κεδρόδασος. Αν είσαι λάτρης της φύσης θα την αγαπήσεις. Είναι απομονωμένη και απόμερη παραλία και ανήκει στις προστατευμένες περιοχές. Όπως και σε όλες τις υπόλοιπες, φεύγοντας δεν ξεχνάμε να πάρουμε μαζί μας τα σκουπίδια ώστε να την διατηρούμε καθαρή. Θα έχεις καταλάβει ότι πρόκειται για ανοργάνωτη παραλία οπότε πρέπει να έχεις μαζί σου ομπρέλα και ένα ατομικό ψυγειάκι με τα απαραίτητα για να δροσίζεσαι. Τέλος το μόνο που θα σε δυσκολέψει λίγο είναι ότι, δεν είναι προσβάσιμη με το αυτοκίνητο. Φτάνεις ως ένα σημείο και στη συνέχεια κατεβαίνεις το βουνό με τα πόδια. Η απόσταση είναι περίπου 10’ μέχρι να αντικρίσεις τα δέντρα και το απίστευτο χρώμα που έχει η θάλασσα αλλά και την λευκή άμμο που σίγουρα θα σε αποζημιώσουν. Αξίζει τον κόπο!

Άλλη μια παραλία που πρέπει να δεις εάν βρεθείς στη Κρήτη είναι ο Ίλιγγας. Θα ομολογήσω ότι μετά από τόσα καλοκαίρια σε αυτό το νησί, φετος ήταν η πρώτη φορά που την επισκέφτηκα. Θα ξεκινήσω με το ευχάριστο. Είναι προσβάσιμη με το αυτοκίνητο οπότε δε θα κουραστείς καθόλου. Ο Ίλιγγας είναι μια πανέμορφη παραλία κοντά στα Σφακιά. Περιβάλλεται από βράχια και σπηλιές. Άλλο ένα φυσικό τοπίο που σίγουρα θα σε γαληνέψει. Ένα μικρό μέρος της είναι οργανωμένο και σε μια από τις σπηλιές έχουν φτιάξει αναψυκτήριο όπου θα βρεις ότι χρειάζεσαι για να δροσιστείς. Τα νερά της θάλασσας είναι γαλαζοπράσινα και διαφανή.

Last but not least θα σου μιλήσω για την Πρέβελη. Μια από της διασημότερες παραλίες της Κρήτης που βρίσκεται στο νομό Ρεθύμνου. Θα επικεντρωθώ στο απίστευτο φυσικό τοπίο, το φοινικόδασος το οποίο έχει έκταση περίπου 40 στρέμματα και στη μέση διακόπτεται από ένα ποτάμι με πράσινα νερά που παίρνει το χρώμα του από τους φοίνικες που το περιβάλουν. Το 2010 κάηκε ένα μεγάλο μέρος του από πυρκαγιά, αλλά χάρις την πυρανθεκτική ιδιότητα που διακρίνει τον φοίνικα κατάφερε μόνο μέσα στο επόμενο φθινοπωρινό τρίμηνο του 2010, όχι μόνο να αναγεννηθεί αλλά και να διατηρήσει στη ζωή τους ίδιους «αποτεφρωμένους» φοίνικες. Μετά από παρα πολλά χρόνια πήγα και πάλι φέτος στη Πρέβελη. Πραγματικά έμεινα άναυδη με την ομορφιά που έχει η χώρα μας! Είμαι σίγουρη ότι το ίδιο θα συμβεί και σε σένα όταν αντικρίσεις το φοινικόδασος και περπατήσεις δίπλα στο ποτάμι. Μέχρι πέρυσι ο μοναδικός τρόπος για να επισκεφτείς αυτή τη παραλία ήταν να κατέβεις και στη συνέχεια να ανέβεις τα 320 σκαλιά, δηλαδή συνολικά 640! Οι φίλες μου και εγώ επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο για να ζήσουμε την εμπειρία. Φέτος δημιούργησαν δρόμο και μέσα σε 5’ μπορείς να βρίσκεσαι μέσα στο φοινικόδασος!

πηγή:Queen.gr