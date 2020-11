Όπως φαίνεται θα αναβιώσουμε ένδοξες μουσικές εποχές.

Το Tik- Tok είναι μια πλατφόρμα αρκετά διαδεδομένη που όχι μόνο τραβά την νεολαία αλλά προωθεί και τα νέα μουσικά εγχειρήματα των καλλιτεχνών. Με τη βοήθεια της εφαρμογής πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι προωθούν τα νέα τους κομμάτια και χάρη σε αυτό γίνονται αμέσως viral. Αυτή τη φορά μια από τις πιο θρυλικές μπάντες αποκτά λογαριασμό στο Tik- Tok και όπως φαίνεται θα αναβιώσουμε ένδοξες μουσικές εποχές.

Ο λόγος για το συγκρότημα Queen και τα τραγούδια τους. Σε συνεργασία της μπάντας αλλά και των δισκογραφικών εταιριών αποφασίστηκε ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσουν και επίσημα τον δικό τους λογαριασμό στην πλατφόρμα και προτρέπουν τον κόσμο να χρησιμοποιήσουν τα τραγούδια τους για τα videos τους.

Επιτυχίες όπως το «Bohemian Rapsody», το «We Are The Champions», «Radio Gaga» και άλλα είναι πλέον διαθέσιμα και μάλιστα το hashtag που θα ακολουθεί κάθε σχετικό video θα είναι το #SingWithQuen. Πάντως, να ξέρεις ότι μιλάμε για το επόμενο challenge της εποχής και αυτό είναι σίγουρο.

Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο επίσημος λογαριασμός των Queen στο Tik-Tok έχουν συγκεντρώσει ήδη περισσότερους από 160 χιλιάδες ακολούθους και τα likes είναι περισσότερα από 180Κ.