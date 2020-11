Αυτά είναι τα ωραιότερα φωτογραφικά πορτραίτα για το 2020

Οι άνθρωποι κουβαλούν μαζί τους τις εμπειρίες τους, τα βιώματά τους και όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στα μάτια τους.

Ταλαντούχοι φωτογράφοι από όλο τον κόσμο, μοιράστηκαν τις φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο και το Lookslikefilm.com ξεχώρισε τις ωραιότερες από αυτές και μας τις παρουσίασε μέσα από μία απίθανη φωτογραφική gallery.

Άνθρωποι από όλο τον κόσμο ποζάρουν -είτε με μακιγιάζ, είτε όχι- κοιτώντας κατευθείαν μέσα στο φακό καθηλώνοντας όχι μόνο τον φωτογράφο που βρίσκεται πίσω από τη φωτογραφική μηχανή αλλά και όλους εμάς που είχαμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε αυτά τα καλλιτεχνικά πορτραίτα.

Το project ονομάζεται "Look Into My Eyes" και κανείς μπορεί να δει στο βλέμμα των ανθρώπων αλήθειες που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να κατανοήσει.

Λένε ότι οι άνθρωποι κουβαλούν μαζί τους τις εμπειρίες τους, τα βιώματά τους και όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στα μάτια τους καθώς πρόκειται για αναπόσπαστα κομμάτια της ταυτότητάς τους και του χαρακτήρα τους.

Κάποια χαρούμενα και κάποια όχι.

Δείτε τις φωτογραφίες στη gallery παρακάτω και κοιτάξτε κατάματα τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή για να μπορέσετε να δείτε μέσα τους.