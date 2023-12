Τα 10 καλύτερα κοκτέιλ για το 2023 - Το Naked & Famous «σκαρφάλωσε» στην κορυφή

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

31/12/2023 06:05

Η Google αποκάλυψε λίστες με τις δημοφιλέστερες αναζητήσεις για το 2023, ανάμεσά τους και τα δημοφιλέστερα κοκτέιλ. Στην κορυφαία θέση βρίσκεται το «Naked and Famous» με τη βοήθεια των αρωμάτων του mezcal και του Yellow Chartreuse.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, μερικά κλασικά κοκτέιλ όπως το Gimlet και το Sex on the Beach, μπήκαν στη λίστα, ενώ άλλα ήταν πιο ασυνήθιστα, όπως το Azalea και το Naked & Famous που ήταν το κορυφαίο κοκτέιλ της τάσης για όλη τη χρονιά.

Ακολουθεί μια λίστα με τα δέκα κοκτέιλ που αγαπήθηκαν περισσότερο το 2023 σημειώνοντας τις περισσότερες παραγγελίες στα μπαρ αλλά και τις περισσότερες εμφανίσεις στα Social Media:

1. Naked & Famous

Το Naked and Famous, είναι ένα μοντέρνο κοκτέιλ, φτιαγμένο με mezcal, που δημιουργήθηκε το 2011 στο cocktail bar της Νέας Υόρκης, Death & Co. Για την παρασκευή του χρειάζεται mezcal, Yellow Chartreuse, Aperol και φρέσκος χυμός λάιμ.

Η ξαφνική αύξηση του ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο κοκτέιλ λέγεται πως οφείλεται στο πρόσφατο άνοιγμα του υποκαταστήματος του Death & Co στην Ουάσινγκτον, που πυροδότησε μία κάποια φρενίτιδα στην περιοχή.

Όποιοι κι αν είναι οι λόγοι, το Naked and Famous κατέκτησε το θρόνο στα κοκτέιλ που πρέπει να προσέξεις το 2023.

2. Azalea

Το Azalea είναι μια συνταγή, που συνδέεται ανεπίσημα με το τουρνουά γκολφ Masters, περιέχει βότκα ή τζιν αναμεμειγμένο με χυμό ανανά και γρεναδίνη, αποτυπώνοντας τη ρόδινη απόχρωση ενός θάμνου αζαλέας στην Augusta.

3. Brown Derby

Το Brown Derby, περιέχει ένα μείγμα μελιού, Bourbon και χυμό γκρέιπφρουτ, πήρε το όνομά του από το διάσημο εστιατόριο του Λος Άντζελες με το ίδιο όνομα ενώ τη δεκαετία του 1940 είδε την άνοδο του Air Mail, ένα daiquiri με σαμπάνια και μέλι.

4. Revolver

Ένα πολύ πιο μοντέρνο κοκτέιλ στη λίστα είναι το «Revolver», το οποίο δημιουργήθηκε το 2004. Συνδυάζοντας Bourbon, λικέρ καφέ και bitters πορτοκαλιού.

5. Gimlet

Το κοκτέιλ Gimlet είναι ένα βρετανικό ποτό, που έχει τις ρίζες του στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Sir Thomas Gimlette του Βασιλικού Ναυτικού ήθελε να φτιάξει ένα αντίδοτο στο σκορβούτο και σκέφτηκε πως η ανάμειξη του gin με το lime θα ήταν καλή ιδέα. Η σκέψη του Gimlette ήταν η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η μετέπειτα δημιουργία του κοκτέιλ.

Οι μεζούρες διαφέρουν από συνταγή σε συνταγή, αλλά τα βασικά συστατικά είναι τζιν και χυμός λάιμ.

6. Εl Presidente

Το Mojito και το Daiquiri μπορεί να είναι τα πιο διάσημα κουβανέζικα κοκτέιλ, αλλά το El Presidente κατέχει την πρωτιά για φέτος. Το El Presidente είναι ένα ελαφρώς γλυκό, κόκκινο χρώμα ρούμι με καταγωγή από την Κούβα.

Πρόκειται για ένα κοκτέιλ αρκετά δημοφιλές τη δεκαετία του 1920 με την ανώτερη τάξη της Αβάνας και τους Αμερικανούς να ξεφεύγουν από την απαγόρευση. Πολλές πρωτότυπες συνταγές απευθύνονται ειδικά στο Vermouth de Chambery, ένα τοπικό στιλ του βερμούτ, ενώ μερικές απλώς χρησιμοποιούν το γαλλικό βερμούτ.

7. Bee’s Knees

Ακόμη ένα κοκτέιλ της εποχής της ποτοαπαγόρευσης, ήταν το «Bee’s Knees», το οποίο συνδυάζει τζιν, χυμό λεμονιού και μέλι. Το κοκτέιλ The Bee’s Knees δανείζεται μια φράση της αμερικανικής αργκό για να χαρακτηρίσει τη γεύση του, η οποία θεωρείται μοναδική, εξαιρετική και άκρως απολαυστική.

8. Λευκή Κυρία

Το White Lady, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 20ού αιώνα και σήμερα, θεωρείται ένα από τα πιο κλασικά κοκτέιλ της ιαπωνικής σχολής του μπαρ. Η «Λευκή κυρία» φτιάχνεται με gin, triple sec, χυμό λεμονιού και ασπράδι αυγού.

9. The Last Word

Το «The Last Word» είναι ένα κοκτέιλ που σηματοδοτεί την «Ποτοαπαγόρευση». Αποτελείται από ίσια μέρη gin, λικέρ μαρασκίνο, πράσινου Chartreuse (γαλλικό βοτανικό λικέρ) και χυμού lime. Οι θιασώτες του ποτού κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα συνήθιζαν να χρησιμοποιούν διάφορα συστατικά προκειμένου να κάνουν πιο γευστικό το κακής ποιότητας gin που διέθεταν και πολύ συχνά το έφτιαχναν μέσα σε μπανιέρες σπιτιών.

10. Sex on the Beach

Το Sex on the Beach είναι από τα πλέον κλασικά πολύχρωμα ποτά του καλοκαιριού. Σε ένα ποτήρι με πάγο βάζετε vodka, χυμό πορτοκάλι, χυμό cranberry και Peach Schnapps και ανακατεύετε καλά. Το Sex on the Beach ήταν το τρίτο αγαπημένο κοκτέιλ του Ηνωμένου Βασιλείου.

