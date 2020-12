Το Χριστουγεννιάτικο βίντεο με τα περισσότερα views στο youtube

Είναι η εποχή που – υπό κανονικές συνθήκες κι όχι στον καιρό της πανδημίας που σαρώνουν οι περιορισμοί και ο φόβος – η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη… χρυσόσκονη και ακούγονται από παντού Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Ένα τέτοιο, είναι και το βίντεο του youtube με τα περισσότερα views σε ό,τι αφορά τη λέξη – κλειδί «Christmas». Ένα από τα γνωστά, αγαπημένα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει πριν από δεκαετίες αλλά ακόμα και σήμερα συντροφεύουν τις γιορτές μας.

Αν το μυαλό σας πήγε στο «Last Christmas» των «Wham», πάντως, κάνατε λάθος! Το βίντεο με τα περισσότερα views είναι αυτό του βίντεο – κλιπ του τραγουδιού «All I want for Christmas is you», της Μαράια Κάρεϊ…

