Στο «σφυρί» νυφικό πασίγνωστης ηθοποιού - Τι έγινε; (pics)

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, έπαιξε μικρούς τηλεοπτικούς ρόλους προτού εμφανιστεί σε ταινίες ενώ εμφανιζόταν τακτικά σε περιοδικά μόδας ως μοντέλο ή κορίτσι του εξωφύλλου. Αφού έλαβε θετικές κριτικές για τις κωμικές και δραματικές ερμηνείες της, η Τέιτ χαιρετίστηκε ως μία από τις πιο ελπιδοφόρες νεοφερμένες του Χόλιγουντ.

Έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1966 με την αποκρυφιστικού θέματος ταινία Τα 13 Μάτια Του Σατανά (Eye of the Devil). Η πιο γνωστή ερμηνεία της ήταν ως Τζένιφερ Νορθ στην καλτ ταινία Η Κοιλάδα Με Τις Κούκλες (Valley of the Dolls, 1967), κερδίζοντας μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Η τελευταία ολοκληρωμένη ταινία της Τέιτ, Δώδεκα Συν Ένα (12+1), προβλήθηκε το 1969 μετά το θάνατό της.

Στις 20 Ιανουαρίου 1968, η Τέιτ παντρεύτηκε τον Ρόμαν Πολάνσκι, σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία Η Νύχτα Των Βρυκολάκων (Dance of the Vampires, 1967). Στις 9 Αυγούστου του 1969, η Τέιτ και τέσσερις άλλοι δολοφονήθηκαν από μέλη της οικογένειας Μάνσον στο σπίτι που μοιραζόταν με τον Πολάνσκι. Τη στιγμή του θανάτου της, ήταν οκτώμιση μηνών έγκυος στον γιο του ζεύγους. Οι δημοπρασίες Julien's στο Λος Άντζελες ανακοίνωσαν ότι η πώληση των αντικειμένων της Τέιτ θα αρχίσει στις 17 Νοεμβρίου. Το μεταξωτό μίνι-νυφικό φόρεμα που η Τάιτ φορούσε στον γάμο της με τον σκηνοθέτη Ρομάν Πολάνσκι θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τις 50.000 δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου δημοπρασιών. Ένα μίνι φόρεμα που φορούσε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 1968 αναμένεται να φτάσει τις 7.000 δολάρια. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης αντικείμενα με το μονόγραμμα της αδικοχαμένης ηθοποιού.