Κλόε Καρντάσιαν: Θέλει να αποκτήσει δεύτερο παιδί και δε φαντάζεστε με ποιον

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε πως ξεκίνησε να καταψύχει τα ωάριά της σε περίπτωση που θελήσει μελλοντικά να κάνει ένα δεύτερο παιδί. Αυτό σαφώς και είναι μία είδηση.

«Κάνω ενέσεις ορμονών περίπου 5 ημέρες τώρα. Η διαδικασία της ένεσης μου φάνηκε εντάξει. Δεν ξέρω, δεν ήταν τόσο δύσκολο, είμαι οκ», ανέφερε στις αδερφές της στο νέο επεισόδιο του Keeping Up With The Kardashians.

Η ριάλιτι σταρ τόνισε επίσης πως αν έβρισκε κι έναν δωρητή σπέρματος θα είχε ακόμη περισσότερες πιθανότητες να μείνει κάποια στιγμή ξανά έγκυος. Και το καλύτερο; Έχει ήδη κάποιον στο μυαλό της.

Διαβάστε περισσότερα στο blogSportsradar