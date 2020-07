Πέντε ταινίες που μπορείς να δεις για την ζωή της Diana

Αν ζούσε η Diana, σήμερα θα γινόταν 59

Toν Αύγουστο του 1997 και μάλιστα στις 31 του μήνα, όλος ο κόσμος δάκρυσε ακούγοντας την είδηση του θανάτου της. Η Diana άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα και η Βρετανία βυθίστηκε στο πένθος.

Σήμερα θα είχε τα γενέθλιά της.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας και της καρδιάς των Βρετανών ήταν μόνο 36 ετών και το 1995 είχε φροντίσει να κάψει τον πρώην σύζυγό της, πρίγκιπα Κάρολο αποκαλύπτoντας σε συνέντευξη της την πραγματική αιτία του χωρισμού τους.

«Υπήρχαν τρεις σε αυτό το γάμο, οπότε ήμασταν κάπως πολλοί».

Για εμάς, που εκείνο το πρωινό του θανάτου της θλιμμένης πριγκίπισσας, παρακολουθήσαμε το θρίλερ που εξελίχθηκε σε live μετάδοση και από την ελληνική τηλεόραση, το μεγάλωμα των γιων της William Και Harry και της πορείας τους, κάνοντας και οι ίδιοι τις δικές τους οικογένειες, είναι απλά συνήθεια ζωής. Για εσένα που πιθανότατα ασχολήθηκες με το Παλάτι μετά την προβολή του Crown στο Netflix, η είσοδος της Diana στην επόμενη σεζόν της σειράς, θα πρέπει να σε βρει προετοιμασμένη.

Για να έχεις μια καλύτερη ιδέα για την θλιμμένη πριγκίπισσα, πρέπει να προετοιμαστείς. Πέντε ταινίες και ντοκιμαντέρ, θα σε προετοιμάσουν να γνωρίσεις το ξανθό κορίτσι με τα ανοιχτόχρωμα θλιμμένα μάτια που μάγεψε τους Βρετανούς κι ολόκληρο τον κόσμο και έφυγε τόσο σύντομα από τη ζωή.

Diana: In Her Own Words: Το ντοκιμαντέρ του National Geographic θα σε συγκινήσει με το αρχειακό του υλικό, με συνεντεύξεις της Diana σε στενό της φίλο, θα σε πάει πίσω στην δεκαετία του 80 και θα σου δείξει πως εκείνο το φοβισμένο εικοσάχρονο κοριτσάκι μεταμορφώθηκε στην πριγκίπισσα που τα έβαλε με όλους και όλα.

Diana: Η ταινία του 2013 με πρωταγωνίστρια την Naomi Watts μελετά τον τελευταίο χρόνο πριν τον θάνατο της Lady Di και τον μεγάλο της έρωτα με τον πακιστανό καρδιοχειρούργο Hasnat Khan με πηγή το βιβλίο Diana : Her Last Love. Αυτό που θα σε συγκλονίσει είναι σίγουρα η σχέση της πριγκίπισσας με τους παππαράτσι που της κόστισε και την ζωή.

My mother Diana: Μια φιλότιμη προσπάθεια μέσα από το περιβάλλον του Παλατιού για ένα ντοκιμαντέρ που φανερώνει τη σχέση της Diana με τους γιους της.

Diana Queen of Hearts: Δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι μια πρώτη προσπάθεια πριν την Diana του 2013 να ειπωθεί η ιστορία της πριγκίπισσα της καρδιάς μας.

The Story of Diana: Ακόμα ένα ντοκιμαντέρ που θα βρεις στο Netflix με άγνωστες στιγμές από εμφανίσεις της πριγκίπισσας και μια τρίτη ματιά στο ποια ήταν η μαμά του Harry και του William.