Η κόρη του Πανταζή ποζάρει με μαγιό (pics)

Η Κόνι Μεταξά σε νέες sexy πόζες

Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή έγινε ακόμα πιο γνωστή και αγαπητή στο κοινό μέσα από την συμμετοχή της στο talent show του Epsilon, το Just the two of us. Η Κόνι Μεταξά ακολουθεί τα βήματα του πατέρα της στον χώρο του τραγουδιού. Έχει κυκλοφορήσει ήδη κάποια κομμάτια και έχει τραγουδήσει και σε διάφορα νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας.

Αυτό τον καιρό, απολαμβάνει και εκείνη το καλοκαίρι της. Χαίρεται τον ήλιο, την θάλασσα και παράλληλα ποζάρει στον φωτογραφικό φακό με το μαγιό της. Δείτε λίγο πιο κάτω μερικές από τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

