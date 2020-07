Αυτό το χτένισμα προτιμούν οι ελληνίδες celebs το καλοκαίρι

Πώς φτιάχνουν τα μαλλιά τους τώρα που η θερμοκρασία έχει αγγίξει κόκκινο;

Το καλοκαίρι έχει ζέστη και όταν η θερμοκρασία είναι στα ύψη τότε δεν μπορούμε ούτε το πιστολάκι ούτε και τα υπόλοιπα εργαλεία θερμότητας. Ούτε λόγος για... μπούκλες. Προτιμούμε χτενίσματα ανάλαφρα που μας θυμίζουν τις βόλτες μας στα νησιά.

Όλα είναι πιο ελεύθερα, ανέμελα και χαλαρά και η διάθεσή μας ακόμα πιο ανεβασμένη μιας και βρισκόμαστε συχνά πλάι στο κύμα και απολαμβάνουμε τη θάλασσα. Εκεί ακριβώς, λοιπόν,- και όχι μόνο- μπορούμε να φτιάξουμε το απόλυτο καλοκαιρινό χτένισμα: το wet look. Σκέψου πόσο τέλεια γίνονται τα μαλλιά σου μόλις βγεις από τη θάλασσα. Δε θα ήθελες αυτό το στυλ να το διατηρήσεις ή και να το φτιάξεις και εκτός παραλίας; Η ερώτηση είναι ρητορική. Σίγουρα το θέλεις, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να είσαι όλη μέρα στη θάλασσα για να έχεις το πολυπόθητο wet look!

Έχεις τη δυνατότητα, όμως, με τα κατάλληλα tips και προϊόντα- θα τα βρεις στην παρακάτω gallery- να πετύχεις ένα κομψό wet look μόνη σου και εκτός παραλίας. Είναι το τέλειο χτένισμα για τη βραδινή σου βόλτα, για να πας για καφέ, ακόμα και για να παραστείς σε έναν γάμο ή βάφτιση. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά και οι Ελληνίδες celebrities, οι οποίες αγαπούν ιδιαίτερα το wet look και το επιλέγουν σε διάφορες περιστάσεις. Προτιμάς το στυλιζαρισμένο wet look της Κατερίνας Παπουτσάκη ή τείνεις προς την πιο ανάλαφρη εκδοχή του όπως η Φαίη Σκορδά; Όποια κι αν είναι τα γούστα σου, σίγουρα θα βρεις κάτι που σου ταιριάζει κάνοντας scroll. Για δες, λοιπόν...