Beyonce: Γιατί ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός

Πολλά μπορεί να πει κανείς για το ταλέντο της Μπιγιονσέ ή για τη μουσική της. Ένα, όμως, είναι αναμφίβολο: Είναι μαχήτρια και το αποδεικνύει κάθε μέρα.

Η ρήση ισχύει απόλυτα για τη Μπιγιονσέ Νόουλς και βέβαια δεν αναφερόμαστε μόνο στο αγαπημένο της χρώμα ενδυματολογικά, που είναι το χρυσό. Το χρήμα ρέει άφθονο στην οικία των Κάρτερ. Με συνολική περιουσία που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, ο Jay-Z και η Μπιγιονσέ έχουν βρει τον τρόπο να χτίσουν και να διευρύνουν διαρκώς μία οικονομική αυτοκρατορία, κορωνίδα της οποίας αποτελεί η μουσική τους παρουσία.

Μόνο για το 2016 το ζευγάρι συγκέντρωσε έσοδα ύψους 107,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Πιο εξοικειωμένος με το επιχειρείν και τις σύγχρονες μορφές διοίκησης και επενδύσεων είναι ο Jay-Z, ο οποίος το 2015 προχώρησε σε μία παράτολμη επενδυτική κίνηση αγοράζοντας το Tidal, μία μουσική υπηρεσία streaming, έναντι του ποσού των 56 εκατομμυρίων δολαρίων. Η σημερινή αξία του Tidal έχει εκτοξευτεί στα 600 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, ο Jay-Z αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο venture capitalist. Λίγους μήνες πριν, ανακοίνωσε πως η εταιρεία του θα επενδύει στο εξής σε νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις και θα τις έχει κάτω από τις «φτερούγες» της μέχρι να ανοίξουν τα δικά τους φτερά. Και όλα αυτά, ενώ ο τραπεζικός τους λογαριασμός -που είναι κοινός- συνεχίζει να γεμίζει από τις δραστηριότητές του ως ράπερ και μουσικού παραγωγού. Πολυσχιδής και δαιμόνια επιχειρηματίας, όμως, είναι και η Μπιγιονσέ. Δεν την αποκαλούν «Queen-B» χωρίς λόγο. Έχει καταφέρει να μετατρέψει το όνομά της σε ένα τεράστιο και πολύ επικερδές brand name. Πέρα από τα έσοδα που έχει από τους δίσκους και τις συναυλίες της, η Μπιγιονσέ έχει ιδρύσει την εταιρεία Parkwood Entertainment, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής και της τηλεόρασης μανατζάροντας καλλιτέχνες, διοργανώνοντας εκδηλώσεις ή αναλαμβάνοντας την προώθηση μουσικών και τηλεοπτικών προϊόντων. Η Μπιγιονσέ έχει, επίσης, τη δική της σειρά αθλητικών ειδών, την Ivy Park, η οποία προσφέρει αθλητική ένδυση και υπόδυση για όλα τα μεγέθη και όλα τα βαλάντια. Και δεν σταματά εκεί. Η Queen-B είναι και επενδύτρια στην startup εταιρεία WTRMLN WTR. Και όλα αυτά μόλις στα 38 της χρόνια...

Η Μπιγιονσέ ως παιδί, συμμετείχε και ερμήνευσε σε διάφορα talent shows, ενώ ξεκίνησε να γίνεται γνωστή στα τέλη του '90, μέσω του R&B συγκροτήματος Destiny's Child, όπου ήταν βασική τραγουδίστρια. Με manager τον πατέρα της, Μάθιου Νόουλς, η Μπιγιόνσε μαζί με τις Destiny's Child κατάφεραν να γίνουν ένα από τα πιο εμπορικά συγκροτήματα όλων των εποχών και το πιο εμπορικό γυναικείο συγκρότημα όλων των εποχών. Παρ' όλη την τεράστια επιτυχία του συγκροτήματος, η Μπιγιόνσε αποφάσισε να ακολουθήσει solo καριέρα κι έτσι, το 2003 αποχώρησε προσωρινά από το γκρουπ και κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Dangerously in Love, το οποίο την καθιέρωσε ως solo καλλιτέχνιδα, πούλησε 13.000.000 αντίτυπα, κέρδισε πέντε βραβεία Grammy, ενώ επίσης τα τραγούδια της, Crazy in Love, σε συνεργασία με τον Jay-Z και Baby Boy ήταν νούμερο 1 στην κορυφή των Billboard Hot 100.

Επιτυχία που ζαλίζει

Μετά την οριστική αποχώρηση της Μπιγιονσέ από το συγκρότημα Destiny's Child αλλά και τη διάλυση του, το 2005, κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της ως solo καλλιτέχνης, με τίτλο B'Day, την ημέρα των 24ων γενεθλίων της, το οποίο περιείχε επιτυχίες όπως το Déjà Vu, Irreplaceable και Beautiful Liar σε συνεργασία με τη Σακίρα. Το συγκεκριμένο άλμπουμ, πούλησε 540.000 αντίτυπα τη πρώτη εβδομαδα (9.000.000 μέχρι σήμερα) και έγινε δεύτερο πιο επιτυχημένο άλμπουμ της. Ερμήνευσε επίσης στην ταινία Dreamgirls (film) το 2006, ενώ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις ταινίες Τhe Pink Panther την ίδια χρονιά και Obsessed, το 2009.

Ο γάμος της, με τον ράπερ Jay-Z, που πραγματοποιήθηκε το 2008, την επηρέασε ώστε να γράψει το τρίτο κατά σειρά στούντιο άλμπουμ της, με τίτλο I Am... Sasha Fierce, το οποίο πούλησε 482.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του (9.000.000 μέχρι σήμερα) και βρέθηκε στην κορυφή του Billboard 200. Το άλμπουμ περιείχε τα singles Ιf I Were A Boy, Single Ladies (Put a Ring on It) (11.400.000 πωλησεις), Brocken Hearted Girl, Halo(10.300.000 πωλησεις), Sweet Dreams, Diva, Ego και Video Phone. Η περιοδεία της για την στήριξη του άλμπουμ, με 108 συναυλίες παγκοσμίως, εισέπραξε 119.500.000 δολάρια. Στα Βραβεία Γκράμι του 2009 που απονεμήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2010, θριάμβευσε με έξι συνολικά Γκράμι, που αποτελεί ρεκόρ.Το 2010, συμμετείχε στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού Telephone της Lady Gaga.

Τον Ιούνιο του 2011, κυκλοφόρησε το τέταρτο άλμπουμ της, με τίτλο 4, πούλησε 410,000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα (4.500.000 μέχρι σήμερα).

Τον Δεκέμβριο του 2013 η Μπιγιονσέ κυκλοφόρησε εντελώς απροειδοποίητα καινούριο άλμπουμ με τίτλο το όνομά της στο itunes. Το άλμπουμ ανέτρεψε τους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας και κατέρριψε κάθε ρεκόρ πωλήσεων με 1,4 εκατ. ψηφιακά αντίτυπα ήδη από την πρώτη εβδομάδα (5.500.000 μέχρι σήμερα) και έγραψε ιστορία στο itunes διότι έγινε το άλμπουμ με τις πιο γρήγορες πωλήσεις. Επίσης κατέκτησε την κορυφή στα charts σε 110+ χώρες και χαρακτηρίστηκε ένα από τα καλύτερα explict ποπ άλμπουμ όλων των εποχών.

Στο πλευρό των γυναικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Τον Απρίλιο του 2016 κυκλοφορεί το 6ο αλμπουμ της με ονομασία Lemonade. Το άλμπουμ αυτο περιέχει την ανάγκη της Μπιγιονσέ να δώσει μέσα από τα κομμάτια της τη δύναμη στη σύγχρονη γυναίκα να βρει τον εαυτό της, να μιλήσει για την πολιτική στάση της ζωής της και να αποθεώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα (με κεντρικό άξονα τους μαύρους και τη στάση της Αμερικής απέναντι σε αυτούς), βρισκόμενη στον παλμό των εξελίξεων του σήμερα και του αύριο, που είναι τεράστια φέρνοντας τα πάνω-κάτω στη δισκογραφία για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Όλο το αλμπουμ αποτελεί μια πορεία συναισθημάτων που ένιωσε η ίδια μέσω της σχέσης της με τον σύζυγό της, Jay-Z. Το συγκεκριμένο άλμπουμ βρέθηκε στην κορυφή των charts σε 108 χώρες και λαμβάνοντας από τους κριτικούς 92/100 έμελλε να γίνει ο πιο τιμημένος δίσκος όλων των εποχών με 89 βραβεία. (Το καλύτερο άλμπουμ σε πωλήσεις για το 2016 με 3.050.000 αντίτυπα μέχρι σήμερα).

Η Μπιγιόνσε έχει χαρακτηριστεί ως σύγχρονη φεμινίστρια καθώς δημιουργεί τραγούδια που χαρακτηρίζονται συχνά από θέματα του έρωτα, της απιστία, το φεμινισμός και τη φυλετική ανισότητα . Καθ' όλη τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας της, έχει πουλήσει πάνω από 60.000.000 αντίτυπα των άλμπουμ και 150.000.000 από τα singles,ως σόλο καλλιτέχνης, ενώ 60.000.000 αντίτυπα έχει πουλήσει με το γκρουπ Destiny's Child. Το γκρουπ πούλησε 40.000.000 albums και 20.000.000 singles παγκοσμίως. Θεωρείται μια από τις πιο εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών.

Τα πρώτα χρόνια – Εκείνη στήριξε την οικογένειά της

Η Μπιγιονσέ Ζιζέλ Νόουλς (Beyoncé Giselle Knowles) γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 1981 στο Χιούστον του Τέξας. Η μητέρα της, Τίνα Νόουλς είναι κομμώτρια και ιδιοκτήτρια κέντρου ομορφιάς, ενώ ο πατέρας της, Μάθιου Νόουλς είναι μάνατζερ και διευθυντής πωλήσεων της δισκογραφικής εταιρίας Xerox. Το όνομα “Beyoncé” αποτελεί παραλλαγή του πατρικού επωνύμου της μητέρας της, δηλαδή “Beyincé”. Έχει μια μικρότερη αδερφή, την Σολάνζ Νόουλς (Solange, η οποία είναι κι αυτή τραγουδίστρια και μάλιστα ήταν επίσης μέλος του συγκροτήματος Destiny's Child. O πατέρας της ειναι Αφροαμερικανός, ενώ η μητέρα της είναι Κρεολή.

Η Μπιγιονσέ φοίτησε στο σχολείο St. Mary's Elementary School, στην περιοχή Fredericksburg του Τέξας, όπου παρακολούθησε και μαθήματα χορού. Το ταλέντο της στο χορό, ανακάλυψε ένας καθηγητής της, ο οποίος την παρότρυνε να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό. Σε ηλικία μόλις επτά ετών, έλαβε μέρος σε ένα σχολικό διαγωνισμό και ερμηνεύοντας το «Imagine» του Τζον Λένον, κέρδισε το πρώτο βραβείο. Το 1990, κάνει εγγραφή στο σχολείο Parker Elementary School, το οποίο ήταν σχολείο τεχνών κι έτσι συμμετείχε σε χορωδίες κ.α. Το 1995, ο πατέρας της, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το οικογενειακό εισόδημα μειώθηκε σε βαθμό που αναγκάστηκαν να μετακομίσουν σε μικρότερο διαμέρισμα. Μετά από λίγο διάστημα, η οικογένεια επανήλθε σε πιο καλά οικονομικά, χάρη στην Μπιγιονσέ, η οποία κατάφερε να ενταχθεί ως μέλος της δισκογραφικής εταιρίας Columbia Records. Ήταν εκείνη που έσωσε στην ουσία την οικογένεια, η οποία πέρασε πολύ δύσκολα.

Για εκείνη την εποχή, η Μπιγιονσέ δεν μιλάει πολύ. Όλοι όσοι τη γνωρίζουν όμως, ξέρουν ότι όταν η οικογένειά της κρεμμόταν από μια κλωστή, ήταν εκείνη που τη στήριξε, δουλεύοντας ασταμάτητα. Όπως δουλεύει πάντα ασταμάτητα, αποφασισμένη να μην αναγκαστεί ξανά να μπει σε ένα “μικρότερο διαμέρισμα”.

Το ίδιο σκληρά δουλεύει και για το γάμο της, ο οποίος πέρασε πολλά σκαμπανεβάσματα. Αλλά και για να φέρει στον κόσμο τα παιδιά της, καθώς είχε πολλές επιπλοκές στις εγκυμοσύνες της.

