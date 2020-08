Hθοποιός του Game of Thrones θα πρωταγωιστήσει στο The Crown

Όσο περιμένουμε την άφιξη την τέταρτης σεζόν του The Crown, όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στην επιφάνεια σχετικά με τις δύο τελευταίες που πρόκειται να κάνουν την εμφάνισή τους τα προσεχή χρόνια. Ως γνωστόν, οι ηθοποιοί της σειράς αλλάζουν ανά δύο σεζόν για να υποστηρίξουν την ηλικιακή διαφορά των χαρακτήρων και κάθε φορά που πλησιάζει αυτή η αντικατάσταση, όλοι έχουμε μεγάλη περιέργεια για την επιλογή της παραγωγής.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι ηθοποιοί που θα αναλάβουν τους ρόλους των πρωταγωνιστριών έχουν αποκαλυφθεί εδώ και μερικούς μήνες και, τώρα, ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιος θα πάρει τα ηνία ενός άλλου βασικού χαρακτήρα και, συγκεκριμένα, του πρίγκιπα Φιλίππου στα 90s και στα 00s.

Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Jonathan Pryce, ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ηθοποιός που έχει παίξει σε πολύ γνωστές ταινίες του Hollywood, όπως The Wife, Tomorrow Never Dies και The Two Popes, ενώ το διάστημα 2015-2016 συμμετείχε στο Game of Thrones, υποδυόμενος τον High Sparrow.

Πηγή είπε στη Sun: «Οι τρεις Βρετανοί ηθοποιοί (Imelda Staunton, Lesley Manville, Jonathan Pryce) σχηματίζουν Αγία Τριάδα ταλέντου»

«Ο Jonathan ήταν το μοναδικό όνομα που συζητήθηκε να παίξει τον Φίλιππο και οι δημιουργοί της σειράς ήταν ενθουσιασμένοι που συμφώνησε να συμμετέχει στο cast»