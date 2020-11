Η Κλοέ Καρντάσιαν πώλησε το σπίτι της στο Καλαμπάσας για 15,5 εκατ. δολάρια

Ο μεσίτης της οικογένειας Tomer Fridman, είχε αναφέρει παλιότερα ότι το σπίτι «είναι μία πραγματική ιστορία για το Χόλιγουντ».

Η Κλοέ Καρντάσιαν αποχαιρετά επίσημα το αρχοντικό της στο Καλαμπάσας.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το αστέρι του «Keeping Up With the Kardashians», κατάφερε να πωλήσει το σπίτι έναντι 15,5 εκατομμύρια δολάρια -διπλασιάζοντας τα χρήματα που δαπάνησε για την αγορά του, καθώς το είχε αποκτήσει πριν από 6 χρόνια έναντι 7,2 εκατομμύρια δολάρια.

Ο μεσίτης της οικογένειας Tomer Fridman, είχε αναφέρει παλιότερα ότι το σπίτι «είναι μία πραγματική ιστορία για το Χόλιγουντ». «Αρχικά χτίστηκε από την πρώην σύζυγο ενός διάσημου κωμικού ηθοποιού και στη συνέχεια αγοράστηκε από έναν νεαρό ποπ σταρ, πριν καταλήξει σε μία αγαπημένη διασημότητα», είχε πει χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Τον Μάρτιο του 2016, το σπίτι της Κλοέ παρουσιάστηκε στο Architectural Digest μαζί με το σπίτι της αδελφής της Κόρτνεϊ, που βρίσκεται στον ίδιο δρόμο. Τότε η Κλοέ αποκάλυψε ότι αγόρασε το σπίτι από τον Τζάστιν Μπίμπερ το 2014, και τα αρχεία ιδιοκτησίας δείχνουν ότι ο Μπίμπερ είχε αγοράσει το σπίτι από την πρώην σύζυγο του Έντι Μέρφι, Νικόλ μετά το διαζύγιο του ζευγαριού.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ