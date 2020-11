«Άγρια» κόντρα Σαμαρά-Γαβαλά με ανταλλαγή απίστευτων χαρακτηρισμών (vid)

Λάκης VS Τρύφωνα! Η κόντρα τους δεν έχει τέλος…

Ο Τρύφωνας Σαμαράς αναφέρθηκε στον Λάκη Γαβαλά, μιλώντας στην κάμερα του "Ευτυχείτε" και δήλωσε: «Νομίζω ότι ο Λάκης Γαβαλάς φέτος στο My Style Rocks το έχει παραξηλώσει. Έχει κάνει υπερβολικές μεταμορφώσεις. Είναι too much όλο αυτό. Νομίζω δεν του πάει καθόλου. Είναι υπερβολή. Κάθε πράγμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο. Νομίζω ότι τώρα ο κατάλληλος ρόλος για να πρωταγωνιστήσει είναι “Η τρελή του Σαγιό”».

Φυσικά ο Λάκης Γαβαλάς δεν θα το άφηνε να πέσει κάτω και έδωσε την απάντησή του: «Θα ήθελα ο Σαμαράς να μου πει την ιστορία της «τρελής του Σαγιό» αν την γνωρίζει. Είναι πολύ τιμητικό αυτό που είπε. Πρόκειται για ένα υπέροχο έργο που είναι στα μελλοντικά σχέδιά μου. Μπορεί την επόμενη φορά, όμως, να μου το πει στα γαλλικά, γιατί αυτό είναι ένα γαλλικό έργο; Να μπορέσω κι εγώ να του πω μπράβο μια φορά για κάποιο λόγο. Για να πει κάποιος ότι είμαι υπερβολικός θα πρέπει να είναι πολύ γνώστης. Εγώ ανήκω στο σύμπαν και στο τώρα. Πρώτα πρέπει να εξυπηρετηθώ και να εξυπηρετήσω το σύμπαν, το οποίο με έχει αγκαλιάσει τόσα χρόνια. Δεν μπορεί στα 68 μου να έχω κάνει λάθη και να μην τα ήξερα».

