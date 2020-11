Ηλίας Βρεττός: Στροφή καριέρας για τον τραγουδιστή; Η φωτό με το τρακτέρ!

Ο Ηλίας Βρεττός ανάρτησε μια φωτογραφία στα social media και «τρέλανε» τους θαυμαστές του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος συμμετέχει στον δεύτερο κύκλο του “Just the two of us” με χιουμοριστική διάθεση κοινοποίησε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «Άλλη μια μέρα στο μεροκάματο! Καλησπέρα στην ελληνική ύπαιθρο και στους αγρότες μας! Ο πρωτογενής τομέας είναι η βάση για τα πάντα».

Η εν λόγω φωτογραφία απεικονίζει τον Ηλία Βρεττό πάνω σε ένα τρακτέρ, αθλητικά ντυμένος να πιάνει… δουλειά από νωρίς στα χωράφια!

Τα σχόλια των θαυμαστών του κάτω από την φωτογραφία ήταν πολλά και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πίστεψαν ότι ο τραγουδιστής αλλάζει πλεύση στην καριέρα του!

Ο Ηλίας Βρεττός γνωρίζει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια και η αγάπη του κόσμου για τα τραγούδια του είναι τεράστια.

Αξίζει να σας θυμίσουμε την εξομολόγηση που έκανε σε πρόσφατη συνέντευξη του για το τροχαίο ατύχημα που έζησε στο παρελθόν: «Είναι καλό να βλέπουμε την ουσία στα πράγματα πριν μας συμβεί κάτι ακραίο, αλλά τις περισσότερες φορές πρέπει να έρθει ένα γερό ταρακούνημα για να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Για μένα αυτό ήρθε όντως πριν 2,5 χρόνια με αυτό το τροχαίο ατύχημα, οπότε έχω ξαναζήσει σε πολύ χειρότερες συνθήκες όλη αυτή τη διαδικασία, του να μπαίνει η ζωή σου σε παύση και να πρέπει να δεις αλλιώς τα πράγματα. Ακόμα και τότε, που η ζωή μου η δικιά μου ήταν σε παύση αλλά όλων των υπολοίπων συνέχιζε, αυτό ήταν πιο δύσκολο να το διαχειριστώ, γιατί τουλάχιστον τώρα είμαστε όλη στην ίδια μοίρα και τότε είχα προσπαθήσει να δω τη θετική πλευρά του πράγματος και όντως είδα τα πράγματα αλλιώς και άλλαξα τη φιλοσοφία της ζωής μου».

Δείτε τη φωτογραφία του Ηλία Βρεττού πάνω στο τρακτέρ!