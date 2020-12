Βανδή: Το καλωσόρισμα του Δεκεμβρίου και οι προσδοκίες για το νέο έτος!

Η Δέσποινα Βανδή καλωσόρισε τους θαυμαστές της μέσω των social media και αποκάλυψε τις προσδοκίες της για το 2021.

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια ανάρτησε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και ευχήθηκε στους θαυμαστές να έχουν έναν υπέροχο μήνα και καλές γιορτές.

Η τραγουδίστρια επικοινωνεί κάθε μέρα με το κοινό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν χάνει καμία επαφή μαζί τους εν μέσω καραντίνας. Η Δέσποινα Βανδή ποστάροντας την εν λόγω φωτογραφία έγραψε από κάτω: «Καλό μήνα παιδιαααά! Έρχονται τα Χριστούγεννα !!! Εύχομαι του χρόνου να ξανά αποκτήσουμε το προνόμιο να αγκαλιαζόμαστε να φιλιόμαστε και να μοιραζόμαστε τις στιγμές μας»!

Φαίνεται πως οι αγκαλιές και τα φιλιά με τους θαυμαστές της λείπουν στην Δέσποινα Βανδή μια και δεν μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί τους λόγω της πανδημίας του κοορνοϊού που πλήττει τους τελευταίους μήνες την χώρα μας και απέχει εντελώς από τις εμφανίσεις της στις αθηναϊκές πίστες της χώρας.

H Δέσποινα Βανδή περνάει εποικοδομητικά την περίοδο της καραντίνας και μαγειρεύει μαζί με τα παιδάκια της διάφορα σπιτικά εδέσματα, και όλοι κάνουν λόγο για τις μαγειρικές ικανότητές της.

Την Δέσποινα Βανδή την απολαμβάνουμε κάθε Σάββατο μέσα από τη συχνότητα του OPEN TV στο ρόλο της κριτικής επιτροπής στο τραγουδιστικό show “Just the two of us” αλλά μέσα κι από την εκπομπή της που παρουσιάζει, ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα με το “My Greece”.

Δείτε την φωτογραφία της τραγουδίστριας!