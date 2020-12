Καμπουρέλη για Σαμαρά-Κοκλώνη: «Δεν μου αρμόζουν τέτοιες συμπεριφορές» (vid)

Η κόντρα ανάμεσα στον Τρύφωνα Σαμαρά και την Τέτα Καμπουρέλη συνεχίζεται.

Από την πλευρά του ο Τρύφωνας Σαμαράς επιμένει ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στην αποχώρηση της Τέτας Καμπουρέλη από το Style me up. «Πήγα να δώσω οδηγία τι νυχάκι να κάνουμε και μου είπε η Τέτα «Τρύφωνά μου εσύ τη δουλειά σου, εγώ τη δουλειά μου». Κι εγώ είπα «Παρακαλώ να κλείσουν οι κάμερες. Εδώ Τέτα μου εγώ αποφασίζω την εικόνα». Ήταν το πρώτο επεισόδιο με το που μπήκε. Δεν της είπα ποτέ εγώ να φύγει από το Style Me Up, προς Θεού! Η παραγωγή και το κανάλι, εγώ δεν αποφασίζω» είπε στην Δανάη Μπάρκα.

Η Τέτα Καμπουρέλη μίλησε στο Πρωινό και τόνισε: «Το ερώτημα που έθεσα -γιατί έγινε πολύ ξαφνικά- είναι μήπως έθεσε βέτο ο Τρύφωνας, γιατί την πρώτη μέρα που πήγα εκείνος ένιωσε λίγο περίεργα μαζί μου κι εγώ δεν θέλω να έρθω σε καμία αντιπαράθεση ούτε με τον Τρύφωνα, ούτε με τον κ. Κοκλώνη. Είναι πολύ άσχημο αυτό που έγινε, να φύγω έτσι γρήγορα χωρίς μία απάντηση. Ο Τρύφωνας είπε «δύο star δεν χωράνε εδώ μέσα», δεν το είπα εγώ. Ξαναέγινε το γύρισμα όπως το ήθελε εκείνος. Μου είπαν από την παραγωγή ότι δημιούργησε πρόβλημα για μένα. Γιατί δεν με πήραν ένα τηλέφωνο να μου πουν κάτι, με έχουν σε αναμονή. Έχω αφήσει και τα πράγματά μου εκεί, δεν μπόρεσα να πάω να τα πάρω, έστειλα μια ενδυματολόγο και μου τα έφερε. Δεν μου αρμόζουν τέτοιες συμπεριφορές».

