Λευτέρης Πανταζής: Τι αποκάλυψε για την συνεργασία του με την Ιγγλέζου;

O Λευτέρης Πανταζής παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης και μίλησε στην κάμερα της πρωινής εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, “Ευτυχείτε”.

Τον απολαύσαμε για μια ολόκληρη σεζόν στο τραγουδιστικό show του Νίκου Κοκλώνη και στο OPEN TV, “Just the two of us” με παρτενέρ τη διαγωνιζόμενη Ζωή Δημητράκου, φτάνοντας στον τελικό και κερδίζοντας την δεύτερη θέση.

Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής ήταν πιο αποκαλυπτικός από ποτέ και μίλησε μεταξύ άλλων για την Ασημίνα Ιγγλέζου από το Survivor και την συνεργασία που είχαν κάνει σε τραγούδι του, πριν αρκετά χρόνια.

Επίσης δεν δίστασε να απαντήσει στην ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τον αριθμό γυναικών που έχουν περάσει ερωτικά από τη ζωή του.

Ο Λευτέρης Πανταζής όσον αφορά την Ασημίνα Ιγγλέζου είπε στην κάμερα της εκπομπής: «Είχε παίξει στο video clip του τραγουδιού “Αγάπα με”. Την είχα δει σε μια εκπομπή και μου άρεσε πολύ. Μου έδωσε το τηλέφωνό της και της ζήτησα να παίξει στο video και πάθαμε “ψιλοσόκ”, όταν την είδαμε. Είναι κλειστός χαρακτήρας και άνθρωπος με τακτική. Είναι, όμως, μαγκάκι».

Όσο για τις γυναίκες που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από τη ζωή του λαϊκού τραγουδιστή, εξομολογήθηκε: «Μπορεί να έχω πάει με πάνω από 4.000 γυναίκες, αφού είμαι 40 χρόνια φίρμα. Δεν θέλω να διαφημίζω με πόσες έχω πάει και τι έχω κάνει, γιατί με όλες αυτές τις κυρίες που έχω πάει τις ευχαριστώ πολύ».

Δείτε παρακάτω το video με τις δηλώσεις του Λευτέρη Πανταζή στην κάμερα της πρωινής εκπομπής «Ευτυχείτε».